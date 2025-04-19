В Україні знизилися ціни на огірки. Скільки коштує кілограм

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на тепличні огірки. На сьогодні комбінати відпускають огірок по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що тепла погода помітно прискорила дозрівання місцевих овочів. Вибірки огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються, тому через різке зростання пропозиції українські виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті.

Знижувальну цінову динаміку у цьому сегменті також пояснюють суттєвим зниженням попиту. Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 грн/кг ($1,45/кг).

При цьому, попри падіння цін тепличний огірок наразі на 15% дорожчий, ніж минулого року.

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Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують торішні.

Нагадаємо, вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.