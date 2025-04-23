В Україні дорожчає морква. Ціни майже у 5 разів вищі, ніж торік

Цього тижня ціни на якісну моркву в Україні знову почали підвищуватись. Наразі коренеплоди продають за 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, ці тенденції спричинені досить високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції. Гуртові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси овочів у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Також підвищення цін експерти пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції у господарствах. За даними учасників ринку, гуртові компанії все частіше мають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.

На сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

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Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують торішні.

Нагадаємо, вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.