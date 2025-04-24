Ресторани та готель: АРМА оглянуло активи онлайн-казино Pin-Up, яке пов’язують з росіянами

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у Києві оглянуло елітні активи онлайн-казино Pin-Up, власниками якого є росіяни. Серед них – культові ресторани та готель.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що за результатами проведених оглядів фахівці АРМА вже готують звіти про активи, їхні складові, технічний стан та інші важливі для управління характеристики. Незабаром будуть оголошені ринкові консультації та конкурс щодо відбору оцінювачів на арештовані активи. Потім — конкурс на відбір управителя через систему Prozorro.

Загальна сума арештованих активів онлайн-казино становить 2,6 млрд грн.

Серед оглянутих активів:

ресторан "Монако" в центрі Києва площею 1273 кв. м;

комплекс будівель кафе-ресторану "Купецький двір" 536,5 кв. м, що знаходиться на Столичному шосе;

готель в історичному центрі Києва на Подолі "Поділ Плаза", площею 2965,5 кв. м;

корпоративні права: 75% "Купецький двір", 75% "Монако" та 50% "Гарант нерухомість".

Як повідомлялося, директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pіn-Up, затримали 14 лютого. Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Реальними власниками компанії є громадяни РФ.

На початку січня ДБР затримало номінального власника компанії, яка отримала ліцензію на роботу в Україні під брендом онлайн-казино "Pіn-Up", а також члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

Раніше про підозри заочно повідомили фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино Pіn-Up та очільнику Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені. Суд заочно обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, окрім Рудого, який перебуває у СІЗО.

За версією слідства, онлайн-казино Pіn-Up пов'язане із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. При цьому пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працювали на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи бюджет агресора, з якого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.

До того ж реальний власник онлайн-казино після початку повномасштабного вторгнення фінансував ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах.

Що відомо про арешт мільярдів казино Pin-Up

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року суд повторно арештував 2,6 млрд грн на рахунках онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Перед цим суддя Печерського суду Світлана Смик скасувала арешт цих коштів, що дозволяло власникам казино вимагати повернення грошей, які АРМА вже спрямувало на закупівлю Військових облігацій.

Нагадаємо, 13 травня 2024 року Печерський районний суд вперше наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

Місяцем раніше на Кіпрі був затриманий власник казино Pin-UP, громадянин Росії Дмітрій Пунін. Його звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також він причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків.

Pin-Up і Vbet входили до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посівши відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік.