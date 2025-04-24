Фонд держмайна перерахував на відбудову ще 200 мільйонів від оренди торговельних площ ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна України перерахував ще понад 200 млн грн від управління націоналізованою часткою ТРЦ Ocean Plaza в Києві до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Як зазначається, кошти спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії в якості погашення заборгованості за нарахованими відсотками ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (власник ТРЦ Ocean Plaza) за кредитним договором, права вимоги за яким згідно з рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 10 грудня 2024 року були стягнуті в дохід держави.

"Раніше вже було спрямовано 1,2 млрд грн до фонду. Якщо підсумувати, то загалом вже спрямовано 1,4 млрд грн у якості погашення заборгованості ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" за цим кредитним договором, і всі ці кошти в результаті спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – зазначили в Фонді держмайна.

Фонд державного майна управляє часткою у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", який є власником активу у вигляді ТРЦ Ocean Plaza. Станом на сьогодні проходить активна підготовка об'єкта до приватизації.

Цього року це заплановано в межах великої приватизації.

Нагадаємо, 20 березня 2023 року рішенням Вищого антикорупційного суду частку у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ Ocean Plaza) було стягнуто в дохід держави й органом управління частки став Фонд держмайна. Раніше ця частка належала російському підприємцю Аркадію Ротенбергу.

У грудні минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію боргів ТРЦ Ocean Plaza перед російським бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Приватизація Ocean Plaza

У жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza. У лютому 2024 року Фонд почав формувати аукціонну комісію, яка визначає умови та стартову ціну продажу активу.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу – 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують продажі лота дорожче за балансову вартість.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу Фонду держмайна частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа –165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угода фіналізована влітку 2023 року.