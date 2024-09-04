Антикорупційний суд застосував санкцію до російського бізнесмена Ротенберга та його сина
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського бізнесмена, його сина та ще двох осіб і застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 закону України "Про санкції".
Про це йдеться в повідомленні ВАКС.
Так, Вищий антикорупційний суд ухвалив стягнути в дохід держави право на вимоги за кредитним договором до ТРЦ Ocean Plaza.
Зокрема, ВАКС ухвалив рішення стягнути в дохід держави:
- право вимоги за кредитним договором, укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь" та компанією Ethoder Investments Limited, заборгованість за яким складає $148,47 млн (заборгованість за кредитом), $67,64 млн (заборгованість за нарахованими та несплаченими відсотками);
- право вимоги за договором іпотеки, укладеним між ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" та компанією Ethoder Investments Limited;
- право вимоги за договором застави, укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" та компанією Ethoder Investments Limited.
"Учасники справи, які не були присутні при проголошенні рішення суду, а також особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право оскаржити рішення суду упродовж п'яти днів з дня його опублікування на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду", – зазначили у ВАКС.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
Про компанії
У червні Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду нову позовну заяву про застосування санкцій проти російських олігархів Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря, а також Олександра Скоробатька та Олександра Пономаренка. Це має анулювати борг компаній-власників київського ТРЦ Ocean Plaza перед росіянами.
Як повідомлялося, у липні 2023 року Вищий антикорупційний суд націоналізував 100% ТОВ "Авангард-Віларті", кінцевими бенефіціарними власниками якої є сім’я Аркадія Ротенберга.
"Авангард-Віларті" є власником 66,65% в ТОВ "Інвестиційний Союз Либідь", яке своєю чергою володіє торговельно-розважальним центром Ocean Plaza. Решта 33,35% в "ІС Либідь" належить компанії Q Partners бізнес-партнера Василя Хмельницького Андрія Іванова.
Іншою компанією, заснованою "Авангард-Віларті", є ТОВ "Ітодер Інвестментс Лімітед". В "ІС Либідь" існує заборгованість перед "Ітодер" у розмірі $177,4 млн (близько 6,7 млрд грн) на січень 2024 року.
Приватизація ТРЦ Ocean Plaza
У жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza. У лютому 2024 року Фонд почав формувати аукціонну комісію, яка визначає умови та стартову ціну продажу активу.
За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу – 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують продажі лота дорожче за балансову вартість.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу Фонду держмайна частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.
Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.
ТРЦ Ocean Plaza відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа –165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.
ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угода фіналізована влітку 2023 року.
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