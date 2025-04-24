Найбільші сервіси замовлення таксі просять владу Києва дозволити відновити роботу під час комендатської години

Сервіси онлайн-виклику авто Uklon та Bolt звернулися до Київської міської військової адміністрації (КМВА) з проханням дозволити роботу таксі під час комендантської години.

Про це повідомили генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик та у пресслужбі Uklon, пише українська редакція Forbes.

За словами Павлика, Bolt надіслав офіційний запит до КМВА з проханням розглянути можливість запуску сервісу таксі під час комендантської години.

"Очікуємо на зворотній зв’язок", – сказав він.

У пресслужбі Uklon також повідомили, що компанія надіслала офіційний запит з цього питання до КМДА, а також готує запит до КМВА.

Керівник відділу GR компанії Микола Сорока уточнив, що в компанії готові до активного діалогу щодо відновлення роботи в комендантську годину.

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Як повідомлялося, у жовтні 2024 року сервіси онлайн-виклику таксі Uklon та Bolt відновили роботу під час комендантської години у Львові.

Нагадаємо, Uklon був єдиним великим сервісом виклику таксі, який працював під час комендантської години у Києві. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Однак у березні 2024 року Uklon закрив можливість замовити авто у комендантську годину після звернення Патрульної поліції Києва.

Звернення поліції з’явилося на тлі масових публікацій про роботу компанії в Telegram-каналі "Джокер". Водночас у каналі оприлюднено прайс на припинення публікацій на певну тематику (від $389 000) та видалення інформації (від $236 000).

Журналісти з’ясували, що Тelegram-каналом "Джокер" керує 29-річний "слуга народу" Роман Кравець, який живе в розкішній квартирі в одному з найпрестижніших житлових комплексів, пересувається на авто з охороною і регулярно витрачає мільйони гривень на придбання автомобілів та подорожі за кордон навіть під час війни.

Чи передбачене покарання за порушення комендантської години?

Як повідомлялося, у січні 2024 року Верховна Рада провалила голосування за закон, який мав запровадити відповідальність за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами – спеціального режиму роботи під час воєнного стану. Для його ухвалення в цілому не вистачило голосів, законопроєкт відправили на повторне друге читання. Однак у травні 2024 року депутати остаточно провалили голосування за законопроєкт №10195 у повторному другому читанні, тож він вважається відхиленим.

Законопроєкт передбачав запровадження штрафів за порушення комендантської години у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у 1000-2000 НМДГ, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану пропонувалося штрафувати керівника суб'єкта господарювання/фізичну особу-підприємця на 3 000 - 6 000 неоподатковуваних мінімумів (51 тис.-102 тис. грн). За повторне – 10 000-20 000 неоподатковуваних мінімумів (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).

Законопроєкт був розроблений спільно із Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.