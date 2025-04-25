Ціни на імпортні сири в магазинах удвічі нижчі за українські. Як це вплине на галузь

Ціни на вітчизняні сири в магазинах не витримують конкуренції з імпортної продукцію. Подекуди різниця у вартості сягає понад 100%.

Про це БізнесЦензору повідомили експерти Спілки молочних підприємств України.

Зазначається, що через зростання собівартості, ціна українського сиру не може конкурувати з імпортним на полицях. Йдеться, саме про традиційний для нас твердий та напівтвердий сир.

Як приклад, наводиться прилавок луцької мережі "Там-там", де в березні польський сир коштував удвічі менше за український – 49,90 грн проти 99,90 грн, а подекуди й 115,90 грн за 135 грамів.

Також можна побачити, що мережі магазинів пропонують додаткові знижки на імпортні сири.

Чому імпортний сир дешевший за український

За словами виконавчого директора Спілки молочних підприємств України Арсена Дідура, європейські конкуренти завойовують український ринок, зокрема, через набагато більшу державну підтримку у своїх країнах.

"Наше тваринництво має копійки підтримки, переробка не має її зовсім, на відміну від тих же поляків, де достатньо потужно дотують фермерів. Тому за рахунок держпідтримки вони можуть працювати з мінімальною рентабельністю, що робить їх більш конкурентними за рівнем собівартості від виробника. Нашим же заводам необхідно закладати свою рентабельність у відпускні ціни", – каже він.

На вищу собівартість українських сирів також впливають наслідки війни: здорожчання електроенергії, логістики, імпорт газу.

Крім того, імпортні сири імпортуються напряму мережами, і ритейл не висуває постачальникам додаткових вимог щодо маркетингу, на відміну від вітчизняних заводів. А це ще додатково 15-25% до ціни, зазначає Дідур.

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Також на конкурентність впливає так званий "сірий" імпорт, коли продукцію завозять нібито для власного споживання, утім потім вона з’являється на полицях. У такому разі не сплачується ввізний ПДВ, і цінник зрештою на 20% менший.

"Якщо ми хочемо зберегти сирну галузь, то необхідна підтримка з боку держави. Якщо все відбуватиметься так, як зараз, зрештою українські сирні заводи до кінця року закриються. Як наслідок, бюджет втратить доходи, скоротиться надходження валюти, а споживачі зрештою побачать більші цінники. Адже, коли імпорт не матиме конкуренції з боку вітчизняного виробництва, то ціна зростатиме", – наголосив виконавчий директор СМПУ.

Як повідомлялося, з кінця 2024 року обсяг імпорту твердих та напівтвердих сирів в Україну критично зріс. За два місяці цього року – з 37% до 47% від загального обсягу ринку.

При збереженні таких темпів росту імпорту та різниці в ціні на полиці, до кінця 2025 року частка імпорту зросте до 50%, а до кінця 2026-го – 62%, попереджають аналітики.