"єЖиття": В Україні анонсували нову програму для підтримки переселенців

Міністерство розвитку громад та територій заявили про нову комплексну програму "єЖиття", спрямовану на вирішення проблем переселенців та реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін, передає Укрінформ.

За його словами, програма охоплює всі сфери проблематики внутрішнього переміщення, а її основною частиною є питання забезпечення житлом переселенців.

Крім житлових питань, програма включає доступ до освітніх, соціальних і медичних послуг, а також створення можливостей для підприємницької діяльності ВПО за новим місцем проживання.

"Особлива увага в програмі приділяється збереженню локальної ідентичності переселенців з тимчасово окупованих територій", – зазначив урядовець.

Він повідомив, що офіційна презентація програми "єЖиття" відбудеться після її схвалення президентом та всіма залученими стейкхолдерами.

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Рябикін також зазначив, що майже 19% території України з 2014 року є тимчасово окупованою, що спричинило переміщення понад 2,8 млн людей на підконтрольні території.

Крім того, додав урядовець, наразі існує розбіжність у даних щодо кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні. За реєстрами Міністерства соціальної політики їх налічується 4,6 млн, тоді як за даними Міжнародної організації міграції – 3,5 млн.

"Тож пріоритетом відомства наразі є встановлення точної кількості переміщених осіб з окупованих територій та визначення їхніх потреб у житлі, соціальній інтеграції та інших сферах, тому Мінрозвитку спільно з Мінсоцполітики та Мінцифри працює над оновленням реєстрів ВПО для формування ефективної державної політики на основі достовірних даних", – підсумував Рябикін.

Раніше повідомлялося, що благодійний фонд "Право на захист" у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців цього року надаватиме грошову допомогу на оренду житла внутрішньо переміщеним особам у низці регіонів.

До того стало відомо, що в Україні 75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїжджати з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.