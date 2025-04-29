Найбільші банки Росії зафіксували різке зростання неплатежів за кредитами

Два найбільші банки Росії – "Сбєрбанк" і ВТБ – у першому кварталі 2025 року зафіксували сплеск неплатежів за іпотечними та незабезпеченими кредитами.

Про це свідчать звітності кредитних організацій, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, обсяг іпотечних позик із ознаками проблем на балансі "Сбєрбанку" за січень-березень зріс на 90%, до 285 млрд руб. Частка таких кредитів у іпотечному портфелі подвоїлася й досягла максимуму з 2022 року – 2,6%.

Обсяг прострочених споживчих кредитів збільшився на 22,5% за квартал – до 610 млрд руб. Частка таких позик у загальному портфелі зросла з 12,4% до 16,1%. При цьому частка кредитів із простроченням понад три місяці зросла з 9,3% до 10,4%. Це також максимальне значення за три роки.

ВТБ у своїй звітності не наводить точних обсягів різних видів позик із затримкою платежу, але оцінює кредити залежно від категорії якості та очікуваних збитків. Частка роздрібних кредитів, що не працюють, за квартал у банку зросла з 3,9% до 4,8%.

У ВТБ пов'язали погіршення якості кредитів у роздріб із наслідками високих ставок. Однак для "Сбєрбанку" стало несподіваним погіршення платіжної дисципліни позичальників, які тривалий час вносили платежі у строк.

Ситуація з кредитами в Росії

Раніше повідомлялося, що російські банки та мікрофінансові організації, щоб оминути обмеження на видачу незабезпечених кредитів та позик людям із високим борговим навантаженням, почали вимагати в заставу автомобіль.

Перед тим стало відомо, що, зіткнувшись із різким посиленням видачі кредитів, росіяни почали масово позичати гроші у банків під заставу нерухомості. Так, 2024 року російські кредитні організації видали на 45% більше таких позичок, ніж роком раніше.

Також повідомлялося, що в Росії зафіксовано різке зростання середнього терміну іпотечних кредитів. Лише в лютому він збільшився на п'ять місяців як на первинному, так і на вторинному ринку, і досяг майже 26 років (309,8 місяця), що стало рекордом.

Водночас, у Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.

У 2024 році рекордна кількість росіян вперше взяла мікрокредити під 292%.