Іспанська компанія розглядає можливість виробляти військову техніку в Україні

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та представники іспанської компанії Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) обговорили питання локалізації виробництва техніки в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Мінстратегпрому за результатами зустрічі з представниками іспанської компанії.

У Мінстратегпромі зазначили, що дистанційно керовані баштові модулі Guardian 30 виробництва Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) вже поставляються в Україну, тому міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та заступник міністра з питань європейської інтеграції Давид Алоян зустрілися з представниками іспанської компанії, щоб обговорити можливості та умови локалізації обслуговування й виробництва таких модулей на українських підприємствах.

"Радий був почути про зацікавленість представників EM&M вести бізнес в Україні та розуміння перспектив співпраці з українським оборонним підприємством. Така кооперація значно вдосконалить зразки української військової техніки, що стане значним підсиленням для наших бойових підрозділів", – сказав Сметанін.

Раніше стало відомо, що українські оборонні компанії загалом отримали вже 15 пільгових кредитів під 5% річних у межах програми від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, що почала діяти в листопаді минулого року.

До того стало відомо, що приватні інвестори за 2024 рік вклали в український defence tech близько $50 млн, що в 10 разів більше, ніж у 2023 році.

За минулий рік українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, таким чином утричі перебільшивши показник 2023 року.