У Росії ціни на картоплю стали рекордними за 23 роки

Середня роздрібна ціна картоплі в Росії станом на кінець квітня досягла 84,7 руб. за кілограм. Від початку року картопля в РФ подорожчала на 27,9 руб. за кг, або 49%, а річне зростання цін досягло 173% і стало рекордним за весь час доступної відкритої статистики (з 2002 року).

Про це свідчать дані Росстату, передає The Moscow Times.

Попередній рекорд – 129,3% зростання – був зафіксований у січні 2011 року.

Ще швидше картопля дорожчає в опті. Середня ціна, за якою його відвантажують у роздрібні мережі постачальники, з початку року злетіла на 85,2%, а відносно минулої весни зростання досягло 340%.

За словами джерел на ринку, запаси російської картоплі з минулого року зараз повністю вичерпані, а на полицях магазинів присутня імпортна картопля з Єгипту. Також ідуть поставки з Пакистану та Китаю.

Раніше стало відомо, що в першому кварталі 2025 року імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн, що у 25 разів більше, ніж роком раніше.

У грудні минулого року президент РФ Владімір Путін заявив, що зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їхнє споживання.

Перед тим повідомлялося, що в Росії пропонують ввести продуктові картки, які були в СРСР.