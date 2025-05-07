Вартість експорту російської нафти знизилася до мінімуму за два роки, – Bloomberg

Світове падіння цін на нафту призвело до того, що вартість експорту сирої нафти з Росії знизилася до найнижчого рівня за останні два роки.

Про це пише Bloomberg, передає Укрінформ.

Як повідомляється, загальна вартість поставок за чотири тижні – до 4 травня – становила близько $4,96 млрд, що на $220 млн, або 4%, менше, ніж за такий самий період до 27 квітня.

Таке падіння, яке призвело до найнижчої вартості експорту з квітня 2023 року, є наслідком зниження ринкових середніх тижневих цін на нафту – нижче $50 за барель.

На тлі падіння світових цін потоки нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 4 травня майже не змінилися і становили 3,29 млн барелів на добу.

Загалом, згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів, 30 танкерів завантажили 22,38 млн барелів російської нафти за тиждень до 4 травня, і цей обсяг знизився порівняно з попереднім тижнем – з 23,72 млн барелів на 32 танкерах.

Експортні ціни на російську нафту марки Urals із портів Балтійського моря впали приблизно на $4,5 за барель – до середнього рівня трохи більше $49 за барель, тоді як ціни на вантажі, які завантажуються в Чорному морі, знизилися приблизно на $4,3 за барель – нижче $50. Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO впала приблизно на $4,4, до $55,3 за барель.

Падіння вартості експорту було спричинене очікуваннями, що ОПЕК+, яку очолюють Росія та Саудівська Аравія, збільшить планові показники видобутку на червень, що згодом було вирішено.

Що відбувається з цінами на російську нафту

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ

Світові ціни на нафту впали більш ніж на 20% від початку квітня. На це вплинула непередбачувана тарифна політика президента США Дональда Трампа, яка посилила побоювання щодо уповільнення світової економіки.

На зниження цін також вплинуло рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на чолі з Росією (ОПЕК+) прискорити відновлення видобутку нафти.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли 7 травня, залишаючись трохи вищими за нещодавні чотирирічні мінімуми, через торговельні переговорах між США та Китаєм та ознаки зниження видобутку в США. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 44 центи за барель, до $62,59 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 50 центів, до $59,59 за барель