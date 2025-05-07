Японія передала Україні нове обладнання для обстеження мостів та доріг

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) передало українському Агентству відновлення нове обладнання для обстеження мостів та доріг.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

Обладнання отримане в рамках Проєкту екстреного відновлення та реконструкції, який JICA реалізовує спільно з Мінгромад.

"Обладнання, яке отримало Агентство від наших японських партнерів, покликане підвищити безпеку на дорогах та ефективність роботи над проєктами, зокрема тими, які спрямовані на відновлення доріг", – сказала заступниця міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк.

За її словами, збитки, завдані російською агресією українському транспортному сектору, на сьогодні складають понад $77 млрд, із яких майже $30 млрд необхідно саме для відновлення доріг державного значення та мостів на них.

Зокрема, Агентство відновлення отримало:

високоточне обладнання для обстеження транспортної інфраструктури. У першу чергу – зруйнованих мостів;

спеціалізовані автомобілі, які будуть використовуватись для обстеження автомобільних доріг державного значення.

Крім того, передбачено також надання навісного обладнання для цих автомобілів.

Від початку 2023 року Україна та Японія домовилися про виділення (зокрема, в рамках проєктів JICA) понад $700 млн на потреби відновлення.

Найпершу грантову угоду для Програми екстреного відновлення між JICA та урядом України було підписано 9 березня 2023 року, і з того моменту було моменту було реалізовано вже 3 фази Програми. Грантову угоду для 4 фази було підписано на початку квітня цього року, і в її рамках передбачено спрямування $58 млн на наступні сектори: гуманітарне розмінування, енергетика, водопостачання, громадське здоров'я та безпека, освіта, відновлення інфраструктури в регіонах.

Наприкінці квітня повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури цього року відремонтує 135 штучних споруд (мостів, тунелів, шляхопроводів) на дорогах державного значення. На 33 об'єктах роботи вже розпочалися.

До того повідомлялося, в Україні з'явилася закупівельна організація Агентства відновлення. Організація буде закуповувати товари та послуги – це роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.