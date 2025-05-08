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Новини
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Доходи нардепів торік зросли вдвічі і перевищили 7 мільярдів

Українські нардепи торік наростили свої доходи вдвічі – до понад 7 мільярдів

Сукупний дохід 387 народних депутатів за 2024 рік становить 7,1 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж вони отримали у 2023 році. А середня зарплата зросла на 13%.

Про це повідомили аналітики R&D-центру YouControl, які дослідили декларації депутатів за 2023 та 2024 роки.

Зокрема, у 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній відсоток зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів.

Найбільше за 2024 рік у співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%).

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Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році.

Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції "Слуга Народу" Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

Також зазначається, що загальна сума грошових активів нардепів у 2024 році сягнула 14,8 млрд грн, що на 3 млрд більше ніж роком раніше.

Понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи експрезидента Петра Порошенка, а відповідно і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій і груп у "Європейської Солідарності".

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Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція "Слуга Народу" в 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Сукупна сума грошових активів членів групи "Відновлення України" у 2024 році складає майже 2 млрд грн. Понад 50% від цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.

Члени депутатської групи "Платформа за життя та мир" у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн) та Віталія Борта (397,2 млн грн).

Найменше грошових активів (124 млн грн) задекларували члени фракції "Голос".

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції планує посилити інструменти для пошуку незаконних доходів в межах функції моніторингу способу життя посадовців.

Автор: 

ВР (2879) декларація (547) доходи (464)


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Топ коментарі
+2
Кто и когда всю эту публику раскулачивать будет, вот в чём вопрос ...
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08.05.2025 15:13
+2
От тому і голосують за все, за що ОПа захоче.
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08.05.2025 15:16
+2
І це тільки задеклароване… страшно подумати які там суми по факту
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08.05.2025 15:26
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Кто и когда всю эту публику раскулачивать будет, вот в чём вопрос ...
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08.05.2025 15:13 Відповісти
Це як? доходи в двічі зросли? в мене за рік вони нічого не взросли...
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08.05.2025 17:28 Відповісти
Значит нам обоим так не повезло.
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08.05.2025 17:34 Відповісти
треба змінювати конституції- як в США- вибори раз на 2 роки- повна зміна конгресу(верховна Рада). Президент- 4 роки максимум
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08.05.2025 17:29 Відповісти
Хороший вариант, работающий.
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08.05.2025 17:33 Відповісти
От тому і голосують за все, за що ОПа захоче.
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08.05.2025 15:16 Відповісти
Мародерять на крові разом с лідором
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08.05.2025 15:18 Відповісти
Це як зрада виглядає. Як би вони були патріотами то сами відмовилися від ціх грошей, да ще зі своїх переводили на поміч ЗСУ. Одне за що вони голосують всій суворою, так це за своє матеріальне забезпечення
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08.05.2025 15:21 Відповісти
До речі, бувшим депутатам, згідно закону теж пенсії перераховують. 450 спартанців, ничего не бояться, но прийде час, відповідати
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08.05.2025 15:32 Відповісти
І це тільки задеклароване… страшно подумати які там суми по факту
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08.05.2025 15:26 Відповісти
Злодюґи.
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08.05.2025 15:26 Відповісти
Избранники? Народные?
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08.05.2025 15:33 Відповісти
Захистимо панське добро!
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08.05.2025 15:36 Відповісти
Вони не пани, а таваріщі- все це бидло є наслідники комуняк! І ці гниди ніякого відношення до панів не мають, бо пан, то є газда, який паше вденіь і вночі, а таваріщі риго-зелені- живляться на бюджеті України! І в них як забрати бюджетні кошти, то лишуться голі і босі!
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08.05.2025 16:00 Відповісти
От хай скинуться на літак, чи балістику ці уроди риго-зелені!
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08.05.2025 15:55 Відповісти
Таксисты,курьеры и фопы не зря гнут спины и платят дикие податки,все на благо Родины и ее самых достойных членов общества.
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08.05.2025 16:14 Відповісти
Все правильно,собі вони соціальні стандарти не морозять. А все - таки цікаво,зарплата виросла на 17%,а статки вдвічи. Геній економічної думки Гетманцев це може пояснити? Чи все- таки банально крадуть?
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08.05.2025 16:17 Відповісти
А ви , холопи , донатьте , а ми ще вас ловити будемо і на м'ясо . А ще щипати як гусей!
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08.05.2025 17:10 Відповісти
Доходи нардепів торік зросли вдвічі
--------------------------------------------------------
А должны были уменьшиться в 2 раза. Война!
Но гетьманцев вводит все новые и новые налоги на пенсионеров, малоимущих и различные электронные площадки, начиная с ОЛХ, для закрытия дыр в бюджете, которые прогрызли ненасытные и лишенные совести депутаты.
Пытается отменить банковскую тайну, чтобы простых украинцев щипать как гусей,
чтобы жирные ... в Раде в следующе году утроили свои доходы.
Гетьманцев в Раде сидит и все прекрасно видит и понимает.
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08.05.2025 17:55 Відповісти
Схоже на причину чому на вчителів грошей нема ((
Взагалі не розумію нашо так багато депутатів? 100-150, більше не треба...
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08.05.2025 18:20 Відповісти

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