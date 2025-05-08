Доходи нардепів торік зросли вдвічі і перевищили 7 мільярдів
Сукупний дохід 387 народних депутатів за 2024 рік становить 7,1 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж вони отримали у 2023 році. А середня зарплата зросла на 13%.
Про це повідомили аналітики R&D-центру YouControl, які дослідили декларації депутатів за 2023 та 2024 роки.
Зокрема, у 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній відсоток зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів.
Найбільше за 2024 рік у співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%).
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Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році.
Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції "Слуга Народу" Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.
Також зазначається, що загальна сума грошових активів нардепів у 2024 році сягнула 14,8 млрд грн, що на 3 млрд більше ніж роком раніше.
Понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи експрезидента Петра Порошенка, а відповідно і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій і груп у "Європейської Солідарності".
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Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція "Слуга Народу" в 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).
Сукупна сума грошових активів членів групи "Відновлення України" у 2024 році складає майже 2 млрд грн. Понад 50% від цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.
Члени депутатської групи "Платформа за життя та мир" у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн) та Віталія Борта (397,2 млн грн).
Найменше грошових активів (124 млн грн) задекларували члени фракції "Голос".
Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції планує посилити інструменти для пошуку незаконних доходів в межах функції моніторингу способу життя посадовців.
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А должны были уменьшиться в 2 раза. Война!
Но гетьманцев вводит все новые и новые налоги на пенсионеров, малоимущих и различные электронные площадки, начиная с ОЛХ, для закрытия дыр в бюджете, которые прогрызли ненасытные и лишенные совести депутаты.
Пытается отменить банковскую тайну, чтобы простых украинцев щипать как гусей,
чтобы жирные ... в Раде в следующе году утроили свои доходы.
Гетьманцев в Раде сидит и все прекрасно видит и понимает.
Взагалі не розумію нашо так багато депутатів? 100-150, більше не треба...