США готові допомогти Росії у відновленні експорту газу до Європи, – Reuters

США та Росія обговорюють американську допомогу у відновленні продажів російського газу в Європі.

Про це пише Reuters із посиланням на вісім джерел.

Європа скоротила імпорт російського газу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, що призвело до збитків російського "Газпрому" в розмірі $7 млрд.

Президент США Дональд Трамп наполягає на мирній угоді, тоді як джерела, близькі до двосторонніх переговорів, заявили, що відновлення ролі РФ на газовому ринку Європейського Союзу може допомогти закріпити угоду з президентом Росії Владіміром Путіним.

Хоча значна частина Європи шукала альтернативні поставки, деякі покупці залишилися, і представники галузі кажуть, що може повернутися більше покупців, щойно буде укладено мирну угоду.

Серед країн, які досі купують російський газ, є Угорщина та Словаччина, які отримують газ через трубопровід "Турецький потік". Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують скраплений газ від російської компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Щодо того, як американці можуть долучитися, п'ять джерел повідомили, що на сьогодні на переговорах розглядалося питання про те, чи американські інвестори придбають частку в трубопроводі "Північний потік", що з'єднує Росію та Німеччину, або в трубопроводі, що перетинає Україну, або в самому "Газпромі".

Американські фірми також можуть виступати покупцями, купуючи газ у "Газпрому" та поставляючи його до Європи, зокрема до Німеччини.

Відмова ЄС від російського газу

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

Єврокомісія планує підвищити відстеження російського газу на ринках ЄС, заборонити укладати нові контракти з постачальниками російського газу (трубопроводами та СПГ), а також припинити дію чинних спотових контрактів до кінця 2025 року.

Як наслідок, вже до кінця цього року ЄС має зменшити імпорт російського газу на третину і повністю відмовиться від нього до кінця 2027 року.

Очікується, що Єврокомісія представить законодавчі пропозиції для імплементації дорожньої карти у червні. Своєю чергою, країни-члени ЄС до кінця року підготують національні плани, у яких буде зазначено, як вони сприятимуть поступовій відмові від імпорту російського газу, ядерної енергії та нафти.

Проблеми "Газпрому"

Раніше стало відомо, що чистий збиток російського концерну "Газпром" за підсумками 2024 року становив понад 1 трлн руб. ($11,98 млрд).

Також повідомялося, що "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та став найзбитковішою компанією РФ.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.