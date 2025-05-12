Уряд виділив ще 665 мільйонів для виплати компенсацій за пошкоджене житло

Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 млн грн для виплати компенсацій за пошкоджене житло в межах програми "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що завдяки цьому рішенню планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії.

У міністерстві нагадали, що через "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

категорії А – до 200 тисяч гривень;

категорії Б – від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень – для будинків.

Читайте також: Як подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно. Пояснює Мін’юст

Загалом, для реалізації єВідновлення в Державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А – 400 млн, категорії Б – 600 млн.

Наприкінці березня повідомлялося, що в "Дії" розширили послуги сервісу "єВідновлення". Так, з'явилася можливість подавати заявку на отримання компенсації для відбудови на власній ділянці.

До того заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська заявляла, що в Україні через повномасштабне вторгнення Росії знищено близько 13% житлового фонду.

На початку березня повідомлялося, що на компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій житло українцям уже нарахували понад 30 млрд грн.