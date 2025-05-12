Уряд виділив ще 665 мільйонів для виплати компенсацій за пошкоджене житло
Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 млн грн для виплати компенсацій за пошкоджене житло в межах програми "єВідновлення".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Зазначається, що завдяки цьому рішенню планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії.
У міністерстві нагадали, що через "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:
- категорії А – до 200 тисяч гривень;
- категорії Б – від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень – для будинків.
Читайте також: Як подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно. Пояснює Мін’юст
Загалом, для реалізації єВідновлення в Державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А – 400 млн, категорії Б – 600 млн.
Наприкінці березня повідомлялося, що в "Дії" розширили послуги сервісу "єВідновлення". Так, з'явилася можливість подавати заявку на отримання компенсації для відбудови на власній ділянці.
До того заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська заявляла, що в Україні через повномасштабне вторгнення Росії знищено близько 13% житлового фонду.
На початку березня повідомлялося, що на компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій житло українцям уже нарахували понад 30 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль