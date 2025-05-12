Євросоюз спрямує на закупівлі для ЗСУ частину з 800 мільярдів євро на переозброєння ЄС, – єврокомісар

Європейський комісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що в межах плану ReArm Europe на 800 млрд євро частина коштів буде скерована на військову підтримку України.

Про це Кубілюс розповів у інтерв'ю Європейській правді.

Кубілюс пояснив, що план ReArm Europe складається з двох великих елементів: 650 млрд євро прогнозованого збільшення витрат на оборону країн-членів та 150 млрд євро позик, що йдуть на оборонні закупівлі.

"Позики в межах інструменту на 150 млрд євро можуть брати тільки держави-члени, але вони можуть використовувати ці кошти для спільних закупівель із Україною, зокрема закупівель в українському оборонпромі для потреб ЗСУ", – сказав Кубілюс.

Він зазначив, що українська промисловість вперше "отримує рівне ставлення з європейською оборонною промисловістю".

"А з тих 650 млрд євро, які призначені на національні оборонні витрати, частина також може бути витрачена на зброю для України. Це буде рішенням країн-членів", – додав Кубілюс.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз запускає нову робочу групу Україна-ЄС із питань співробітництва в оборонно-промисловому комплексі.

Окрім того, Європейський Союз виділить додаткові 900 млн євро на закупівлю озброєння для України коштом непередбачених доходів від заморожених активів РФ.

Перед тим повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомоги на загальну суму майже 125 млрд євро.