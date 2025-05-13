БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Майже 40% аграрних компаній в Україні скаржаться на труднощі під час пошуку працівників, – дослідження

комбайн,росія

Майже 39% аграрних компаній в Україні стикаються з труднощами під час пошуку персоналу.

Про це свідчать результати дослідження "Оцінка ринку праці України 2024-2025", проведеного Helvetas Ukraine у співпраці з Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України.

У дослідженні взяли участь близько 55 тисяч роботодавців, які забезпечують роботою понад 4,2 млн людей.

Дослідження показало, що сільське господарство входить до переліку галузей з найбільшим дефіцитом кадрів.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Дмитро Кохан наголосив, що проблема ринку праці стабільно залишається серед найактуальніших. 

"Йдеться насамперед про дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих фахівців. Але якщо говорити відверто, головна проблема – мобілізація", – зазначив він.

В Україні зросла кількість вакансій для людей без досвіду роботи. Таких майже половина

За його словами, безумовно, оборона країни й захист української землі є пріоритетом. Водночас аграрна галузь, як і багато інших сфер економіки, вже гостро відчуває кадровий тиск, спричинений мобілізаційними процесами.

Вагомими викликами для агросектору є також проблема якості професійної освіти, урбанізація та відтік молоді з сільської місцевості, що ускладнює пошук кадрів на місцях.

Як повідомлялося, у квітні розмір середньої заробітної плати серед вакансій в Україні зріс до 24 500 грн. За словами аналітиків, від початку року щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн.

Перед тим стало відомо, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

Окрім того, повідомлялося, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.

аграрії (1371) робота (943) фермер (255)
+4
Знаю я ваші обіцянки і в цивільному житті і в військовому,одне кидалово та брехня.
показати весь коментар
13.05.2025 15:22 Відповісти
+4
Поліцаї з прокурорами та суддями хай ідуть працювати.
показати весь коментар
13.05.2025 15:24 Відповісти
+2
головне - що немає проблем з фахівцями, які гігатоннами відправляють то зерно за межі України...
показати весь коментар
13.05.2025 14:47 Відповісти
До цього призвела непродумана мобілізаційна політика зеленських! А може й спеціально продумана єрмаками!
показати весь коментар
13.05.2025 14:44 Відповісти
До цього привело тілко і тілко жлобство фермерів і хазяїв сільхоз підприємств котрі хотіли і хочуть шо би на них працювали найбільше за бутилку самогону.
І ПОЛІТИКА ТУТ НІДОЧОГО.
НЕХАЙ СІЛЬГОСППІДПРИЄМЦІ МІНЯЮТЬ СВІЙ МЄНТАЛІТЕТ І СВОЄ ВІДНОШЕННЯ ДО НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ І БУДЕ ЇМ ЩАСТЯ.
показати весь коментар
13.05.2025 20:40 Відповісти
Про те, що незграбна політика тут нідочого самі додумались чи подоляк підказав?
показати весь коментар
13.05.2025 21:17 Відповісти
Ти спочатку спробуй почати людям платити достойну зарплатню а потім почнешь про зграбну - нехграбну політику базікати.
Бо яка зарплата у найманих сільгосп працівників в відомо усім.
ЯКА ЗАРПЛАТНЯ, ТАКІ І ЧЕРГИ НА РОБОТУ.
показати весь коментар
13.05.2025 21:25 Відповісти
Якби ти був розумнішим, то не базікав би про те, що від мене залежить хоч якимось чином виплата зарплат! Ну добре, бовкни ще щось несуразне, щоб останнє слово залишилось за тобою!
показати весь коментар
13.05.2025 21:32 Відповісти
Як би ти і справді було розумне то точно би про політику і про мобілізацію небазікало би там де питання завжди було тілко в зарплаті.
Тож ПОЧНИ З СЕБЕ.
показати весь коментар
13.05.2025 22:03 Відповісти
головне - що немає проблем з фахівцями, які гігатоннами відправляють то зерно за межі України...
показати весь коментар
13.05.2025 14:47 Відповісти
Трохи пожаліюся )))
До війни знайти собі в штат толкових верстатників, зварювальників, енергетиків, навіть водіїв - було величезною проблемою.
Навколо одні юристи, маркетологи, економісти, соціологи, супервайзери над мерчендайзерами та інший непотріб - офісний планктон.
Четвертий рік війни.
Знайти в штат штурмової роти пару тих самих юристів чи маркетологів - щоб вміли вордом та екселем користуватися, щоб фігачили ті рапорти, БЧСи та службові розслідування...
Дав би окрему хату, усі умови, сотку б нараховував бойових.
Нема. Все доводиться робити самостійно.
Усі ті ховрашки десь короткими перебіжками бігають в ті офіси, але ж не народжені для війни.
показати весь коментар
13.05.2025 15:06 Відповісти
А що тут дивного? Ніхто не хоче помирати, а усі ці обіцянки про хату/сидиш пишеш рапорти/100к зарплатні нічого не значать. Завтра буде в командира конфлікт з цим бійцем/нестача піхотинців на передку/просто поганий настрій - відправить діловода з автоматом в окоп.
показати весь коментар
13.05.2025 15:12 Відповісти
Знаю я ваші обіцянки і в цивільному житті і в військовому,одне кидалово та брехня.
показати весь коментар
13.05.2025 15:22 Відповісти
А де подівся попередній діловод, напевно вже штурмує десь посадку? Бо сотку так просто у місяць не платять за складання папірців. Люди б йшли, але не треба їх на@@бувати
показати весь коментар
13.05.2025 16:12 Відповісти
Може людина померла від переїдання? Або спину надірвав, коли зарплатню отримував? а Ви зразу "штурмує десь посадку"...
показати весь коментар
13.05.2025 16:34 Відповісти
Що й треба було довести.
Чухани.
Обісцяні сцикливі чухани.
показати весь коментар
13.05.2025 16:33 Відповісти
А, ну тобто ти по факту сам визнаєш, що це все брехня і такі обіцянки - це просто спроба набрати побільше гарматного м'яса. Що і треба було довести.
показати весь коментар
13.05.2025 17:12 Відповісти
Поліцаї з прокурорами та суддями хай ідуть працювати.
показати весь коментар
13.05.2025 15:24 Відповісти
А ПЛАТИТИ ДОСТОЙНУ ЗАРПЛАТНЮ ШОБИ ЛЮДИ МОГЛИ ЖИТИ А НЕ ВИЖИВАТИ І НЕ БІДУВАТИ ПРАЦЮЮЧІ ВОНИ НЕПРОБОВАЛИ ???
ЧІ ЄТО ДРУГОЕ ??? І УКРАЇНЦІ В УКРАЇНІ МАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ЧИСТО ЗА ПАТРІОТИЗМ ???
показати весь коментар
13.05.2025 20:36 Відповісти

