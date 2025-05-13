Майже 40% аграрних компаній в Україні скаржаться на труднощі під час пошуку працівників, – дослідження
Майже 39% аграрних компаній в Україні стикаються з труднощами під час пошуку персоналу.
Про це свідчать результати дослідження "Оцінка ринку праці України 2024-2025", проведеного Helvetas Ukraine у співпраці з Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України.
У дослідженні взяли участь близько 55 тисяч роботодавців, які забезпечують роботою понад 4,2 млн людей.
Дослідження показало, що сільське господарство входить до переліку галузей з найбільшим дефіцитом кадрів.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Дмитро Кохан наголосив, що проблема ринку праці стабільно залишається серед найактуальніших.
"Йдеться насамперед про дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих фахівців. Але якщо говорити відверто, головна проблема – мобілізація", – зазначив він.
За його словами, безумовно, оборона країни й захист української землі є пріоритетом. Водночас аграрна галузь, як і багато інших сфер економіки, вже гостро відчуває кадровий тиск, спричинений мобілізаційними процесами.
Вагомими викликами для агросектору є також проблема якості професійної освіти, урбанізація та відтік молоді з сільської місцевості, що ускладнює пошук кадрів на місцях.
Як повідомлялося, у квітні розмір середньої заробітної плати серед вакансій в Україні зріс до 24 500 грн. За словами аналітиків, від початку року щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн.
Перед тим стало відомо, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.
Окрім того, повідомлялося, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.
І ПОЛІТИКА ТУТ НІДОЧОГО.
НЕХАЙ СІЛЬГОСППІДПРИЄМЦІ МІНЯЮТЬ СВІЙ МЄНТАЛІТЕТ І СВОЄ ВІДНОШЕННЯ ДО НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ І БУДЕ ЇМ ЩАСТЯ.
Бо яка зарплата у найманих сільгосп працівників в відомо усім.
ЯКА ЗАРПЛАТНЯ, ТАКІ І ЧЕРГИ НА РОБОТУ.
Тож ПОЧНИ З СЕБЕ.
До війни знайти собі в штат толкових верстатників, зварювальників, енергетиків, навіть водіїв - було величезною проблемою.
Навколо одні юристи, маркетологи, економісти, соціологи, супервайзери над мерчендайзерами та інший непотріб - офісний планктон.
Четвертий рік війни.
Знайти в штат штурмової роти пару тих самих юристів чи маркетологів - щоб вміли вордом та екселем користуватися, щоб фігачили ті рапорти, БЧСи та службові розслідування...
Дав би окрему хату, усі умови, сотку б нараховував бойових.
Нема. Все доводиться робити самостійно.
Усі ті ховрашки десь короткими перебіжками бігають в ті офіси, але ж не народжені для війни.
Чухани.
Обісцяні сцикливі чухани.
ЧІ ЄТО ДРУГОЕ ??? І УКРАЇНЦІ В УКРАЇНІ МАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ЧИСТО ЗА ПАТРІОТИЗМ ???