АМПУ замовило лоцманський катер в українського виробника за 130 мільйонів

Філія "Дельта-Лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України" уклала договір на будівництво нового лоцманського катера з українським виробником.

Про це йдеться в повідомленні АМПУ.

"Процедура закупівлі пройшла відповідну перевірку. Антимонопольний комітет України своїм рішенням підтвердив її відповідність вимогам законодавства про публічні закупівлі", – сказано в повідомленні.

Вартість контракту становить 132 млн грн.

Як зазначається, укладення цього договору є черговим етапом у реалізації стратегічної програми з оновлення технічного флоту АМПУ.

Нове судно буде задіяне для гарантування безпеки судноплавства та здійснення лоцманського проведення суден в акваторіях українських портів.

"Замовлення нового катера вітчизняного виробництва – це не лише зміцнення операційних спроможностей флоту, а й внесок у підтримку української промисловості та робочих місць в умовах воєнного стану", – зазначили в АМПУ.

Від початку дії воєнного стану лоцманський флот АМПУ вже поповнено трьома новими суднами, чергове замовлення стане четвертим у запланованій програмі оновлення.

Раніше голова державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Олександр Семирга заявив, що на модернізацію морської інфраструктури й оновлення флоту України необхідно десятки мільйонів євро інвестицій.

Українські морські порти в 2024 році обробили рекордні 97,2 млн тонн вантажів, перевищивши показник 2023 року на 57%.

До того стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.