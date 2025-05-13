У Росії втричі зросли продажі елітних квартир

У Росії за квітень цього року в понад три рази збільшилися продажі житла класу "еліт". Так, минулого місяця нерухомості в цьому сегменті було продано на 118 млрд руб., що становить більше чверті всіх продажів. Практично весь цей обсяг – близько 97% – припав на Москву.

Про це пише The Moscow Times.

При цьому продажі квартир у новобудовах склали 1,8 млн кв. м – це приблизно стільки, скільки забудовники продавали в середньому за місяць у першому кварталі й майже на чверть (23%) менше, ніж у квітні 2024 року. В грошах продажі зросли на 3% в річному вираженні, до приблизно 440 млрд руб.

Таким чином, це вплинуло на підсумки чотирьох місяців. За січень-квітень у Росії було продано 7,1 млн кв. м житла в новобудовах (150 тис. договорів), що на 10% менше, ніж за перші чотири місяці 2024 року (7,9 млн кв. м, або 168 тис. договорів), а в грошах продажі забудовників зросли на 7% до 1,5 трлн руб.

Іпотека стала для більшості росіян недоступною. Безадресну пільгову програму скасували, умови щодо інших посилили, а ринкові ставки заадто високі: на кінець квітня на новобудови вони склали 26,7%, що на 10 процентних пунктів вище, ніж рік тому. Тому росіяни дедалі частіше купують квартири за свої гроші, без залучення кредиту.

Покупці елітних квартир зазвичай можуть обійтися без позикових коштів.

"Ядерній аудиторії нікуди подітися з Росії, тут сидить багато санкційних або просто обережних мільярдерів, які з різних причин поки не купили квартиру в центрі Москви", – розповів один із російських ріелторів.

Крім того, у регіонах РФ за останні два роки сформувався клас успішних бізнесменів, які заробили на імпортозаміщенні та держзамовленнях.

У бізнес-класі продажі квартир, що будуються, цього року теж зросли: за площею разом із елітними – на 5% до 1,2 млн кв. м за січень-квітень, а за вартістю – на 35%, до 0,5 трлн руб.

У березні повідомлялося, що вартість нових елітних квартир у російських Москві та Санкт-Петербурзі зростає рекордними темпами на тлі падіння реальних цін на житло в РФ. Санкт-Петербург за підсумками 2024 року посів перше місце серед світових мегаполісів за темпом зростання цін на престижні новобудови (2023 року Санкт-Петербург був на другому). Таке житло в місті за рік стало дорожче на 25,8% (досягши позначки 790 тис. руб. за 1 кв. м).

Перед тим стало відомо, що росіянам дедалі складніше віддавати кредити на купівлю квартир, набрані за час іпотечного буму. Так, прострочена заборгованість за житловими кредитами в Росії за січень зросла на 5,7 млрд руб. і вперше перевищила 100 млрд руб., сягнувши 102,1 млрд руб.

Згодом повідомлялося, що, зіткнувшись із різким посиленням видачі кредитів, росіяни почали масово позичати гроші у банків під заставу нерухомості. Так, 2024 року російські кредитні організації видали на 45% більше таких позичок, ніж роком раніше.