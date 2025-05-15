Tesla Ілона Маска відновить імпорт запчастин із Китаю після призупинки мит

Компанія Tesla американського мільярдера Ілона Маска готується наприкінці травня відновити поставки компонентів із Китаю до США. Це стало можливим після досягнення домовленостей між США та Китаєм про скасування більшості мит.

Втім, ситуація ще може змінитися, оскільки "адміністрація Трампа залишається непередбачуваною", пише Reuters, передає ЕП.

У квітні Tesla призупинила поставки з Китаю після того, як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 145%.

Це поставило під загрозу запуск масового виробництва двох нових моделей – Cybercab і Semi. Їхнє дослідне виробництво було заплановане на жовтень, а серійне – на 2026 рік. Cybercab вироблятимуть у Техасі, а електровантажівку Semi – у Неваді (обидва – американські штати).

Гендиректор Tesla Ілон Маск раніше заявив, що наполягав на зниженні тарифів перед Трампом, "але рішення в кінцевому підсумку залишається за президентом США".

Фінансовий директор компанії Вайбхав Танеджа своєю чергою додав, що мита шкодять інвестиціям.

"Tesla змушена завозити обладнання з-за меж США, зокрема з Китаю, щоб розширити внутрішнє виробництво", – сказав він.

Продажі Tesla

Раніше стало відомо, що продажі американського автовиробника Tesla в квітні впали по всій Європі, включно з падінням на 81% у Швеції до найнижчого рівня за 2,5 року, оскільки європейці купують більше китайських електромобілів, а деякі протестують проти політичних поглядів генерального директора компанії Ілона Маска.

Також повідомлялося, що власники електромобілів Tesla почали рекордно часто обмінювати свої авто на інші марки.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Мита США для Китаю

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт становила 145%.

12 травня США та Китай домовилися призупинити дію рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.