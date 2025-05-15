Понад два мільйони росіян перестали повертати борги за кредитними картками

Росіяни стали гірше обслуговувати борги за кредитними картками. Із початку року понад 2,35 млн клієнтів банків прострочили виплати за ними більш ніж на 30 днів.

Про це свідчать дані Об'єднаного кредитного бюро (ОКБ), передає The Moscow Times.

Згідно з прогнозом організації, за підсумками першого півріччя прострочення можуть очікуватися від 3,84 млн власників кредиток, що стане історичним максимумом для цього сегменту банківського роздробу.

Така динаміка "показує різке падіння кредитоспроможності позичальників", зазначив гендиректор ОКБ Михайло Олексин.



За словами експертів, у половини всіх позичальників на ринку споживчих кредитів у Росії зараз відкрито більше двох діючих кредитів.

"Це може бути кілька кредитних карток, поєднання кредитки з кредитом готівкою, заставною позикою або навіть мікропозикою. Якщо такі клієнти мають фінансові труднощі, вони швидко виходять у прострочення", – пояснила старша проєктна лідерка Frank RG Анна Стогнієнко.

Також на зростання прострочення за картами вплинула недоступність кредитів готівкою в умовах зростання цін.

За даними Росстату, за підсумками 2024 року річна інфляція досягла 9,52%. У той же час банки схвалили лише чверть заявок на кредити, що надійшли. Це призвело до того, що росіяни стали частіше використовувати доступні їм ліміти за картами для повсякденних витрат, не завжди справляючись із борговим навантаженням.

Раніше повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Також стало відомо, що через три роки дії санкцій, введених проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, столиця РФ – Москва – за рівнем цін на низку продуктів харчування впритул наблизилася до Нью-Йорка (США), а за деякими позиціями навіть випередила його.