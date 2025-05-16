Ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль

Ціни на нафту залишаються стабільними та демонструють друге тижневе зростання поспіль. Це пов’язано з послабленням торговельної напруженості між США і Китаєм, хоч можливе повернення іранської нафти на ринок і стримує подальше зростання.

Як пише Reueters, ф’ючерси на Brent подешевшали на 1 цент до $64,52 за барель, а WTI додала 2 центи – до $61,64, передає профільне видання enkorr.

Напередодні обидва контракти втратили понад 2% через сигнали про можливу ядерну угоду з Іраном. Зокрема, президент США Трамп повідомив про прогрес у переговорах із Тегераном. У разі зняття санкцій, Іран зможе наростити експорт приблизно на 400 тис. барелів на день, за оцінками ING.

Попри тиск, з початку тижня нафта зросла в ціні на 1%, зокрема завдяки 90-денному торговельному перемир’ю між США та КНР. Це послабило побоювання щодо падіння глобального попиту.

Утім, як зауважують у Fitch Solutions, довгострокова невизначеність у торговельній політиці стримуватиме ринок. Вони прогнозують середню ціну Brent у 2025 році на рівні $68/бар., у 2026 – $71.

Побоювання ринку також посилили прогнози профіциту: МЕА очікує на зростання пропозиції на 380 тис. б/д у 2025 році. Паралельно спостерігається слабкий приріст попиту – всього понад 20 тис. б/д.

Як повідомлялося, 13 квітня ціни на нафту знизилися на тлі побоювання щодо зростання постачання попри попередній оптимізм після взаємного зниження тарифів США та Китаєм.