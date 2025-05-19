БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Польщі конфіскували тонни шин для Boeing, які йшли транзитом у Росію

Митна служба Польщі вилучила 5 тонн шин для цивільних літаків Boeing, які йшли транзитом через Білорусь та Росію.

Про це повідомили у Національній податковій адміністрації Польщі, передає liga.net.

Транзит цього виду товарів Білоруссю та Росією підпадає під санкції Євросоюзу.

Зазначається, що під час огляду вантажного автомобіля у Корощині Люблінського воєводства митники виявили, що водій замість задекларованих автомобільних та автобусних шин перевозив шини, які використовуються у цивільних літаках Boeing.

Читайте також: Росія в обхід санкцій отримує західну будівельну техніку через Грузію

Відправником товару була компанія з Іспанії, а отримувачем – компанія з Азербайджану.

За фактом митного шахрайства порушено кримінальну справу. Санкційний товар затримано.

Як повідомлялося, робота над створенням нового російського літака "Байкал", який мав замінити радянський Ан-2 ("Кукурузник"), зайшла у глухий кут, а його серійне виробництво більше не планується.

Польща (2482) літак (680) санкції (4666)
5 тонн це херня.На кілька літаків.
19.05.2025 15:08 Відповісти
Вот єто паварот..
19.05.2025 15:15 Відповісти
Молодці-працюйте так і далі.
19.05.2025 15:54 Відповісти
...курва.то єст бардзо добже,алє бардзо мало
19.05.2025 16:01 Відповісти

