Біткойн досяг нового історичного максимуму в $109,5 тисячі

Біткойн досяг історичного максимуму після того, як просування законодавства про стейблкоїни в США викликало надії на чіткість регулювання за президента Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, криптовалюта піднялася до рекордних $109,5 тис., подолавши попередній максимум, встановлений приблизно під час інавгурації Трампа 20 січня. Менші токени, такі як Ether та XRP, також зросли.

Біткойн та криптовалютний ринок загалом зросли останніми тижнями завдяки регуляторним факторам, включно із законопроєктом про стейблкоїни, який просувається в Сенаті США.

Підтриманий регуляторний законопроєкт тепер будуть обговорювати в Сенаті, його сподіваються ухвалити вже цього тижня.

Умови запропонованого законодавства були переглянуті, щоб включити жорсткіші обмеження щодо відмивання грошей, іноземних емітентів, технологічних компаній та покращений захист споживачів.

Ціна біткойна зросла приблизно на 17% з початку року, перевершуючи інші ризикові активи, такі як американські акції.

9 травня повідомлялося, що біткойн неочікувано виріс в ціні на понад 3% за добу, досягнувши $102,5 тис., а на піку – перевищив $104 тис. Це на той момент був найвищий показник із 31 січня цього року.

У квітні повідомлялося, що криптовалюти розгубили майже весь свій приріст із моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, адже внаслідок тарифної політики США виникли масові продажі активів.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.