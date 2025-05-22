Bitcoin вперше перевищив $111 тисяч

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin 22 травня зросла до $111 458, збільшившись на 1,6% з попередньої торгової сесії. За останні 12 місяців ціна біткойна зросла на 64,54%.

Про це свідчать дані Trading Economics, передає Forbes.

За останні чотири тижні криптовалюта виросла на 19,07%.

Водночас, за прогнозами аналітиків, Bitcoin коштуватиме $99 661 до кінця цього кварталу і $89 839 через рік.

Менші токени також виросли, а Ether, що займає друге місце, в якийсь момент виріс приблизно на 5,5%.

Хвиля оптимізму підтримує Bitcoin після того, як просування ключового законопроєкту про стейблкоїни в сенаті США підсилювало надії на велику ясність регулювання за президента Дональда Трампа, який відкрито підтримує криптовалюту.

Крім того, Трамп готується зустрітися з найбільшими власниками свого мемкойна на вечері у гольф-клубі неподалік Вашингтона 22 травня. Як пише Bloomberg, подія викликала стурбованість у експертів з етики, які стверджують, що вона пропонує доступ через транзакцій, які безпосередньо приносять користь президенту, і викликала критику через потенційні конфлікти інтересів.

"Такі події підкреслюють зростаючу культурну значущість криптовалют, хоча на даному етапі вони не мали помітного впливу на динаміку ринку", – сказав трейдер QCP Capital Юань Жун Тан.

Як повідомлялося, напередодні біткойн досяг історичного максимуму у $109,5 тис. після того, як просування законодавства про стейблкоїни в США викликало надії на чіткість регулювання за президента Дональда Трампа.

9 травня повідомлялося, що біткойн неочікувано виріс в ціні на понад 3% за добу, досягнувши $102,5 тис., а на піку – перевищив $104 тис. Це на той момент був найвищий показник із 31 січня цього року.

У квітні повідомлялося, що криптовалюти розгубили майже весь свій приріст із моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, адже внаслідок тарифної політики США виникли масові продажі активів.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.