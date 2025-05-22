В Україні стрімко подешевшала полуниця, проте ціни на 45% вищі за торішні

В Україні цього тижня різко знизилися ціни на полуницю з місцевих господарств. Основною причиною називають стрімке збільшення пропозиції з господарств західних областей.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

При цьому попит виробники характеризують як невисокий – через низьку якість ягід унаслідок несприятливих погодних умов протягом останніх тижнів в Україні.

Таким чином, в умовах високої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю продукцію, що швидко псується.

Так, на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали прибирання цієї ягоди з плівкових теплиць, ціни впали відразу на 35% – до 120-190 грн/кг, хоча ще напередодні минулих вихідних тепличну полуницю фермери продавали не дешевше 220-260 грн/кг.

Водночас, пропозиція місцевої полуниці на українському ринку ще не досягла свого піку й масовіший збір цієї ягоди розпочнеться на початку наступного місяця.

Втім, ранні сорти ягід втрачені від 30% до 100% внаслідок квітневих та травневих заморозків поточного року, що може повпливати на ціни в подальшому.

Незважаючи на нинішнє здешевлення, на сьогодні полуниця надходить у продаж у середньому на 45% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше стало відомо, що в Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.

Перед тим повідомлялося, що в Україні стрімко дешевшає молода капуста, проте ціни на неї майже втричі вищі, ніж торік.