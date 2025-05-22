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Новини
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В Україні стрімко подешевшала полуниця, проте ціни на 45% вищі за торішні

В Україні стрімко подешевшала полуниця, проте ціни на 45% вищі за торішні

В Україні цього тижня різко знизилися ціни на полуницю з місцевих господарств. Основною причиною називають стрімке збільшення пропозиції з господарств західних областей.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

При цьому попит виробники характеризують як невисокий – через низьку якість ягід унаслідок несприятливих погодних умов протягом останніх тижнів в Україні.

Таким чином, в умовах високої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю продукцію, що швидко псується.

Так, на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали прибирання цієї ягоди з плівкових теплиць, ціни впали відразу на 35% – до 120-190 грн/кг, хоча ще напередодні минулих вихідних тепличну полуницю фермери продавали не дешевше 220-260 грн/кг.

Водночас, пропозиція місцевої полуниці на українському ринку ще не досягла свого піку й масовіший збір цієї ягоди розпочнеться на початку наступного місяця.

Втім, ранні сорти ягід втрачені від 30% до 100% внаслідок квітневих та травневих заморозків поточного року, що може повпливати на ціни в подальшому.

Незважаючи на нинішнє здешевлення, на сьогодні полуниця надходить у продаж у середньому на 45% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше стало відомо, що в Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.

Перед тим повідомлялося, що в Україні стрімко дешевшає молода капуста, проте ціни на неї майже втричі вищі, ніж торік.

Автор: 

магазин (273) продукти (759) ціни (3519)


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Топ коментарі
+7
дешевшала, дешевшала і подешевшала до 145%
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22.05.2025 16:37
+5
веганам повна срака!
а, їх попереджали!
їм пропонували, нарешті, увімкнути мозок.
але ж, мозок не працює без їжі тваринного походження.
коло замкнулось!
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22.05.2025 16:19
+4
В Україні стрімко подешевшала полуниця, проте ціни на 45% вищі за торішні-за це вже час давати героя всьому складу міністерст та відомств які навіть не вкурсі що таке могло статися,про причини промовчу
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22.05.2025 16:11
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В Україні стрімко подешевшала полуниця, проте ціни на 45% вищі за торішні-за це вже час давати героя всьому складу міністерст та відомств які навіть не вкурсі що таке могло статися,про причини промовчу
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22.05.2025 16:11 Відповісти
Зачем нам ваша полуниця? Цены на капусту просто космические!
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22.05.2025 16:12 Відповісти
веганам повна срака!
а, їх попереджали!
їм пропонували, нарешті, увімкнути мозок.
але ж, мозок не працює без їжі тваринного походження.
коло замкнулось!
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22.05.2025 16:19 Відповісти
Перед тим повідомлялося, що в Україні стрімко дешевшає молода капуста, проте ціни на неї майже втричі вищі, ніж торік. Джерело: https://censor.net/n3553740(с)
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22.05.2025 17:21 Відповісти
що згниє, то не згорить!
не хочуть фермери продавати за "розумною ціною, віддадуть кабанчику борє. а, кабанчик таке не їсть!
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22.05.2025 16:16 Відповісти
Сенсація:
Влітку полуниця дешевша ніж взимку.
Але при ЗЄ з кожним роком все дорожчає.

Цікаво скільки було витрачено ресурсів на це глибоке дослідження...
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22.05.2025 16:27 Відповісти
ціни як в Європі та США.
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22.05.2025 16:35 Відповісти
в європі вже багато чого дешевше
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22.05.2025 23:47 Відповісти
дешевшала, дешевшала і подешевшала до 145%
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22.05.2025 16:37 Відповісти
ну це ж не цибуля по 6 грн. в 2019. А всього по 190.
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22.05.2025 18:42 Відповісти
Була 180, стала 220. Здешевіла?
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22.05.2025 18:53 Відповісти

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