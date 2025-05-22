В Україні стрімко подешевшала полуниця, проте ціни на 45% вищі за торішні
В Україні цього тижня різко знизилися ціни на полуницю з місцевих господарств. Основною причиною називають стрімке збільшення пропозиції з господарств західних областей.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
При цьому попит виробники характеризують як невисокий – через низьку якість ягід унаслідок несприятливих погодних умов протягом останніх тижнів в Україні.
Таким чином, в умовах високої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю продукцію, що швидко псується.
Так, на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали прибирання цієї ягоди з плівкових теплиць, ціни впали відразу на 35% – до 120-190 грн/кг, хоча ще напередодні минулих вихідних тепличну полуницю фермери продавали не дешевше 220-260 грн/кг.
Водночас, пропозиція місцевої полуниці на українському ринку ще не досягла свого піку й масовіший збір цієї ягоди розпочнеться на початку наступного місяця.
Втім, ранні сорти ягід втрачені від 30% до 100% внаслідок квітневих та травневих заморозків поточного року, що може повпливати на ціни в подальшому.
Незважаючи на нинішнє здешевлення, на сьогодні полуниця надходить у продаж у середньому на 45% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше стало відомо, що в Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.
Перед тим повідомлялося, що в Україні стрімко дешевшає молода капуста, проте ціни на неї майже втричі вищі, ніж торік.
Будь ласка, зачекайте...
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а, їх попереджали!
їм пропонували, нарешті, увімкнути мозок.
але ж, мозок не працює без їжі тваринного походження.
коло замкнулось!
не хочуть фермери продавати за "розумною ціною, віддадуть кабанчику борє. а, кабанчик таке не їсть!
Влітку полуниця дешевша ніж взимку.
Але при ЗЄ з кожним роком все дорожчає.
Цікаво скільки було витрачено ресурсів на це глибоке дослідження...