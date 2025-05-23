В Україні почали стрімко дорожчати яблука. За рік ціни на них зросли вдвічі
Більшість українських садівників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук із місцевих господарств, тому ті виробники, які ще мають достатні обсяги яблук для продажу, підняли ціни.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
Так, із початку поточного тижня ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 14% й на сьогодні яблука коштують по 32-40 грн/кг.
Подорожчання насамперед пов'язане із сезонним фактором. Запаси торішніх яблук стрімко скорочуються, а фрукти нового врожаю у продаж надійдуть не раніше як за кілька тижнів. Через холодну тазатяжну весну цього року сезон раннього яблука в Україні суттєво затримується.
Однак ціни на яблука в Україні вже в середньому вдвічі вищі, ніж за аналогічний період минулого року.
Експерти ринку прогнозують, що ціни на яблука продовжать зростати й надалі, аж до надходження на ринок фруктів нового врожаю.
Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко подешевшала полуниця, проте ціни на 45% вищі за торішні.
Перед тим стало відомо, що в Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.
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