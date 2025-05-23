Низка послуг у "Дії" буде недоступна з 24 до 27 травня

Із 24 до 27 травня у застосунку "Дія" будуть недоступними послуги із заміни водійського посвідчення, а також купівлі та продажу авто.

Про це повідомляє пресслужба застсоунку.

"Із суботи частина водійських послуг у "Дії" буде тимчасово недоступна, а саме: заміна посвідчення водія, перереєстрація авто та шеринг авто", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі прводять технічні роботи над двома електронними реєстрами – Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Водночас, уже в середу, 28 травня, сервіси працюватимуть у стандартному режимі.

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Як повідомлялося, у квітні в застосунку "Дія" стартувало бета-тестування нової послуги для автовласників – заміна техпаспорту.

Також у "Дії" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Нагадаємо, у 2024 році українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.