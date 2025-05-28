У "Дії" відновили послуги для водіїв

У застосунку "Дія" знову доступні послуги із заміни водійського посвідчення та продажу авто.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Усе доопрацювали та перевірили, тож необхідні сервіси знову працюють: заміна посвідчення водія, перереєстрація та шеринг авто", – йдеться у повідомленні.

Раніше з 24 до 27 травня відповідні послуги були недоступні для користувачів "Дії". Фахівці проводили технічні роботи над двома електронними реєстрами – Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Як повідомлялося, у квітні в застосунку "Дія" стартувало бета-тестування нової послуги для автовласників – заміна техпаспорту.

Також у "Дії" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Нагадаємо, у 2024 році українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.