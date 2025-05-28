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Новини
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У "Дії" відновили послуги для водіїв

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У застосунку "Дія" знову доступні послуги із заміни водійського посвідчення та продажу авто.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Усе доопрацювали та перевірили, тож необхідні сервіси знову працюють: заміна посвідчення водія, перереєстрація та шеринг авто", – йдеться у повідомленні.

Раніше з 24 до 27 травня відповідні послуги були недоступні для користувачів "Дії". Фахівці проводили технічні роботи над двома електронними реєстрами – Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Як повідомлялося, у квітні в застосунку "Дія" стартувало бета-тестування нової послуги для автовласників – заміна техпаспорту.

Також у "Дії" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Нагадаємо, у 2024 році українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.

Автор: 

авто (4166) водії (71) Дія (634)


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28.05.2025 14:41 Відповісти
добровільний
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28.05.2025 15:34 Відповісти
А посвідчення водія видане ще в 1996-му можна замінити на нове? Хто з цим має досвід, може поділитись?
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28.05.2025 14:43 Відповісти

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