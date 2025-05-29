В Україні різко дешевшає молода капуста, проте ціни у понад тричі вищі за торішні

На українському ринку продовжують знижуватися ціни на ранню білоголову капусту. Наразі капусту врожаю 2025 року продають по 24-32 грн/кг ($0,58-0,77/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit

Зазначається, що фермери змушені активно знижувати ціни через надлишкову пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти.

Крім того, ситуацію ускладнюють досить низькі темпи збуту цієї продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі надають перевагу закупівлям невеликими партіями, з огляду на відносно короткий термін зберігання цього овочу.

Водночас, станом на сьогодні капуста нового врожаю в Україні коштує в середньому у 3,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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Раніше повідомлялося, що в Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.

До того стало відомо, що в Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.