ДБР повідомило про ще одну підозру у справі нелегального онлайн-казино "Pin-Up". Це дозволить розширити коло фігурантів

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента бізнесу нелегального онлайн-казино "Pin-Up", власники якого пов’язані з країною-агресором.

Ще одну підозру отримав директор ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", який перебуває на території України, йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 року, повідомляє пресслужба ДБР.

У новій підозрі йому інкримінують:

участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);

легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

"Нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи. ДБР вже готує подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб - громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян РФ, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу", – зазначається у повідомленні.

У ДБР нагадали, що у межах справи онлайн-казино "Pin-Up" вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Справа Pin-Up: Сотні мільярдів гривень через російську онлайнмережу

Як повідомлялося, 25 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яке передбачає запровадження санкцій проти дев'яти юридичних та трьох громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up.

Зокрема, йдеться про Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова. Під обмеження потрапили компанії ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент", ТОВ "Турбо.юа", ТОВ "Вікторія-Софт" та інші.

Нагадаємо, у лютому працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pіn-Up. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу.

На початку січня ДБР затримало номінального власника компанії, яка отримала ліцензію на роботу в Україні під брендом онлайн-казино "Pіn-Up", а також члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

Раніше про підозри заочно повідомили фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино Pіn-Up та очільнику Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені. Суд заочно обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, окрім Рудого, який перебуває у СІЗО.

За версією слідства, онлайн-казино Pіn-Up пов'язане із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. При цьому пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працювали на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи збройну агресію проти України. До того ж реальний власник онлайн-казино після початку повномасштабного вторгнення фінансував ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах.

Що відомо про арешт мільярдів казино Pin-Up

Наприкінці жовтня минулого року суд повторно арештував 2,6 млрд грн на рахунках онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Перед цим суддя Печерського суду Світлана Смик скасувала арешт цих коштів, що дозволяло власникам казино вимагати повернення грошей, які АРМА вже спрямувало на закупівлю Військових облігацій.

Нагадаємо, 13 травня 2024 року Печерський районний суд вперше наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Місяцем раніше на Кіпрі був затриманий власник казино Pin-UP, громадянин Росії Дмітрій Пунін. Його звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також він причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків.

Pin-Up і Vbet входили до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посівши відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік.