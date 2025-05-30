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Новини
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В Україні стрімко дешевшають тепличні огірки

В Україні стрімко дешевшають тепличні огірки

Збільшення пропозиції тепличних огірків на українському ринку змушує виробників знижувати ціни на цю продукцію практично щодня. Сьогодні комбінати відвантажують огірки по 40-65 грн/кг ($0,96-1,56/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що на 17% дешевше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Також тиск на ціни в даному сегменті чинить ще й те, що оптові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб. Як наслідок, на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої починає погіршуватися.

Водночас зниження у сегменті цін на тепличний огірок виробники пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції даної продукції з літніх теплиць, яка на сьогоднішній день надходить у продаж по 25-35 грн/кг ($0,60-0,84/кг).

За даними аналітиків, тепличні комбінати в Україні наразі пропонують огірок до продажу в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці травня 2024 року.

При цьому учасники ринку поки не бачать перспектив для покращення даної ситуації і не виключають можливості подальшого зниження цін у даному сегменті, оскільки вибірки цієї продукції в стаціонарних комбінатах продовжують збільшуватися.

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Раніше повідомлялося, що в Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.

До того стало відомо, що в Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.

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продукти (761) ціни (3531)


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В зад себе пусть затусуют огурцы по 65 гривен. Им красная цена десятка., геть барыги обнаглели.
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30.05.2025 11:40 Відповісти
Повирощуйте самі - буде "безплатно".
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30.05.2025 11:53 Відповісти
Коли клоуни прийшли до влади, вони перший кінець епохи бідності і брехні вирішили зробити на черешні, якщо хтось пам'ятає. Місцевим фермерам з МЕлітополя заборонили самостійний вивоз черешня на продаж. Створили власного оптовіка і всіх спробували нагнути під нього. Оптовік встановив ціну по 6,0 грн за кг, коли в місті її спочатку продавали по 30-40 грн/кг. По 6,0 продавати було не вигідно. траси для вивозу блокувались. Фермери викидали свій товар на обочини доріг.
Всюди валялась гнила черешня.
Наслідком такої політики був різкий скачок цін з30-40 до 160-180 грн за кг. "Мудрий нарід" був задоволений як не дивно. У боротьбі телевізора і холодильника в нас завжди перемагає телевізор.
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30.05.2025 12:25 Відповісти
вони вже зіпсовані.
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30.05.2025 12:00 Відповісти
Де вони дешевіють? В офісі президента? Як були в супермаркеті по 120 грн/кг, так і лежать.
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30.05.2025 12:17 Відповісти

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