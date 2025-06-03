Дефіцит бюджету України цього року становитиме близько 20% ВВП, – ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує, що зростання економіки України, яке сповільнилося минулого року до 2,9% з 5,3% роком раніше, цього року уповільниться ще більше – до 2% й залишиться на цьому рівні й у 2026 році.

Про це йдеться в документі йдеться у OECD Economic Outlook, передає Інтерфакс-Україна.

"Загальна активність в Україні продовжує відновлюватися, але повільними темпами. За прогнозом, зростання сповільниться до 2% у 2025 році та залишиться на рівні 2% у 2026 році, якщо безпеку не буде відновлено", – сказано в документі.

Як зазначили в ОЕСР, зростання підтримуватимуть міжнародна допомога, витрати на оборону та внутрішній приватний попит.

Водночас дефіцит робочої сили продовжуватиме стримувати зростання, а невизначеність залишається надзвичайно високою.

"Відновлення залишатиметься слабким до відновлення безпеки. Погіршення безпекової ситуації або зменшення зовнішньої підтримки створюють ризики для прогнозів. І навпаки, якщо безпеку вдасться відновити швидше, реконструкція та відновлення прискоряться", – зауважили в Організації.

Там додали, що з огляду на високі потреби у витратах на оборону та реконструкцію, державні доходи можна збільшити шляхом проведення реформ податкового адміністрування для кращої підтримки дотримання податкового законодавства, скорочення пільг та звуження охоплення спрощеного податкового режиму.

Політика підтримки ветеранів та мігрантів у реінтеграції в економіку матиме центральне значення для майбутнього економічного зростання.

Згідно з документом, дефіцит бюджету України становитиме близько 20% ВВП у 2025 та 2026 роках. Цього року він буде профінансований за рахунок зовнішньої допомоги, зокрема розробленому країнами G7 механізму ERA за рахунок заморожених російських активів на суму $50 млрд та Ukraine Facility від ЄС.

"Очікується, що інфляційний тиск залишатиметься підвищеним у найближчій перспективі через обмежені пропозиції, а також через те, що зростання витрат на робочу силу та вищі ціни на енергоносії для виробників переносяться на роздрібні ціни", – йдеться в документі.

Експерти ОЕСР очікують зростання середньорічної інфляції цього року до 13,2% з 6,5% торік та зниження її до 7,1% наступного року.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році – відповідно до 4,7% з 5,9%.

Перед тим Європейський банк розвитку та реконструкції погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік з 3,5% до 3,3%, але зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5% за умови припинення війни Росії проти України.

У квітні Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у цьому році до 2% та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.

Також у квітні Нацбанк України погіршив свій прогноз зростання української економіки на цей рік до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у 2026 році – з 4% до 3,7%.