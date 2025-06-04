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Новини
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Росія в 10 разів скоротила витрати на технології 5G після обвалу нафтогазових доходів

Російський уряд у 10 разів скоротив витрати на технології 5G після падіння нафтогазових доходів

Російський уряд більше ніж удвічі скоротив витрати на проєкт "Сучасні та перспективні мережі мобільного зв'язку", в рамках якої планував фінансувати створення російських базових станцій та технологій 5G.

Про це пише The Moscow Times.

Cукупні витрати на проєкт до 2030 року урізані з 46,5 до 20,3 млрд руб., із яких лише 18,2 млрд – "підтверджені фінансуванням". Витрати на розробку "критичних технологій створення обладнання для мереж зв'язку 5G Advanced/6G" вирішено зменшити у 10 разів – з 23 млрд до 2,2 млрд руб.

Зверстаючий з розрахунку, що російська нафта Urals коштуватиме $70 за барель, а курс долара триматиметься близько 95 руб., російський бюджет зіткнувся з проблемами навесні, коли котирування Urals опустилися до $50, а рубль аномально подорожчав. За січень-квітень нафтогазові доходи російської скарбниці просіли на 10%, а у травні спад перевищив 30%.

У відповідь на це російський уряд перерахував параметри бюджету виходячи з нафти $56 і втричі підвищив план його дефіциту, а Держдума РФ ухвалила поправки до закону про бюджет зі скороченням витрат за економічними статтями.

За словами джерел на ринку в РФ, скорочення витрат на підтримку виробництва обладнання для мобільного зв'язку означає, що держава розраховує, що бізнес сплатить проєкти власним коштом.

Як повідомлялося, Держдума РФ схвалила в першому читанні урядові поправки до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення в понад утричі бюджетного дефіциту до рівня минулого року.

До того стало відомо, що російські посадовці починають публічно висловлювати стурбованість ситуацією в економіці, яка різко сповільнилася на початку поточного року, а в квартальному вираженні почала скорочуватися вперше з весни 2022 року.

Окрім того, повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

На цьому тлі Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

Автор: 

бюджет (1825) газ (7981) доходи (474) нафта (4848) витрати (209) росія (14416) технології (581) 5G (35)


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а шо там у нас? у нас же є вільні гроші на впровадження 5G? ну й добре.
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04.06.2025 09:05 Відповісти
У нас 5Z - п'ять ефективних менеджерів.
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04.06.2025 09:19 Відповісти
ця новина про 5G і кацапів максимально дивна, неначе й прикольно що у них на 5G гроші не виділили, а з іншої сторони, ці гроші виділили на війну. новина погана.
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04.06.2025 09:21 Відповісти
3G долгое время не могли нормально ввести, ибо ахметка выкупил частоты и ******* на них такие цены, что операторы не потянули. 4G развернули быстрее, уже была готова инфраструктура. 5G сейчас в тестовом режиме, идёт проверка чтоб не мешали военным частотам
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04.06.2025 09:32 Відповісти
Нащо їм той піндоський інтнрнет? Вони й голубами можуть листи слати і гроші не на карту скидати, а в валізах носити. Все, як при сересер! Пу@ло ж цього хотів?
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04.06.2025 09:38 Відповісти
Там прикол что ещё в совке частоты, на которых сейчас работает 5G забили военные, и забрать у них эти частоты будет сложно, особенно во время войны
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04.06.2025 09:38 Відповісти

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