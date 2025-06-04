"Росатом" відклав запуск нової АЕС у Курській області до кінця війни

"Росатом" не зміг запустити другу атомну електростанцію в Курській області через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України та бойові дії на території російського регіону.

Голова "Росатому" Олексій Ліхачов у коментарі пропагандистам ТАСС заявив про "впевнені кроки" на шляху до старту, але обмовився, що рішення ухвалюватиметься "з урахуванням військово-політичної обстановки", пише The Moscow Times.

"Переміщувати ядерні матеріали, ядерне паливо і по регіону, і по майданчику станції – а вона дуже велика, – поки неможливо", - визнав Ліхачов.

Курську АЕС-2 почали будувати в 2018 році в Курчатові на заміну діючої атомної станції, у якої два блоки з чотирьох уже виведено з експлуатації, оскільки вони відпрацювали 44 роки. До лютого 2025 року вона була готова на 70%. Заявлений термін служби нової станції – 60 років.

Пуск першого енергоблоку було призначено на грудень 2024 року. Потім його перенесли на 28 квітня 2025 року, проте він знову не відбувся.

21 травня Ліхачов пообіцяв, що станція розпочне роботу до кінця поточного року.

Глава "Росатому" запевняв, що, незважаючи на близькість до зони бойових дій, "будівництво станції не зупинялося ні на хвилину". Проте в серпні 2024 року на тлі режиму надзвичайної ситуації, запровадженого через операцію Збройних Сил України в Курській області, корпорація була змушена скоротити кількість персоналу на будівництві АЕС-2.

У жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не планувала захоплювати Курську атомну електростанцію й не зробила б цього, щоб не уподібнюватися Росії.

Наприкінці серпня влада Курської області РФ вирішила обмежити в'їзд до міста Курчатов, де розташовується Курська АЕС.

Перед тим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України від початку операції в Курській області РФ взяли під контроль 100 населених пунктів.