Влада Курщини оголосила про обмеження в’їзду до Курчатова, де розташована Курська АЕС

Влада Курської області РФ вирішила обмежити в’їзд до міста Курчатов, де розташовується Курська АЕС.

Про відповідне рішення повідомив тимчасовий виконувач обовязків глави Курської області Олексій Смирнов, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що рішення про обмеження в’їзду до міста Курчатов прийняте через нібито "спроби ЗСУ проникнути до міста" та з метою "забезпечення додаткових заходів безпеки". Водночас російський чиновник сказав, що безпека Курської атомної станції "максимально забезпечена".

Зазначається, що жителі Курчатова, які мають реєстрацію, зможуть вільно в'їжджати до міста. А для тих, хто не має прописки, але працює у місті, передбачена можливість отримання перепусток в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району.

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Співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 повинні звернутися до керівництва своєї компанії щодо запровадженого пропускного режиму.

А транспортним засобам, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщалися територією Курчатова, влада Курщини тепер радить використовувати альтернативні маршрути об'їзду.

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