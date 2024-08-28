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Влада Курщини оголосила про обмеження в’їзду до Курчатова, де розташована Курська АЕС

Влада Курщини оголосила про обмеження в’їзду до Курчатова, де розташована Курська АЕС

Влада Курської області РФ вирішила обмежити в’їзд до міста Курчатов, де розташовується Курська АЕС.

Про відповідне рішення повідомив тимчасовий виконувач обовязків глави Курської області Олексій Смирнов, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що рішення про обмеження в’їзду до міста Курчатов прийняте через нібито "спроби ЗСУ проникнути до міста" та з метою "забезпечення додаткових заходів безпеки". Водночас російський чиновник сказав, що безпека Курської атомної станції "максимально забезпечена".

Зазначається, що жителі Курчатова, які мають реєстрацію, зможуть вільно в'їжджати до міста. А для тих, хто не має прописки, але працює у місті, передбачена можливість отримання перепусток в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району.

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Співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 повинні звернутися до керівництва своєї компанії щодо запровадженого пропускного режиму.

А транспортним засобам, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщалися територією Курчатова, влада Курщини тепер радить використовувати альтернативні маршрути об'їзду.

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Автор: 

АЕС (1145) росія (65002) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+11
Наші ніби мають залізні перепустки, 'мо з ними пустять
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28.08.2024 18:29
+9
віддайте місто по-доброму, дома і курчата не постраджають
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28.08.2024 18:22
+6
Чорд, то наші даремно їхали? На екскурсію не пустять?
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28.08.2024 18:20
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Чорд, то наші даремно їхали? На екскурсію не пустять?
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28.08.2024 18:20 Відповісти
Наші ніби мають залізні перепустки, 'мо з ними пустять
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28.08.2024 18:29 Відповісти
Це ж Роіся. За пляшку і чорта пустять.
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28.08.2024 18:33 Відповісти
Чорд😂😂😂
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28.08.2024 18:37 Відповісти
Як Вам мій варіант? ЧЬЙОРД 😂😂😂
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28.08.2024 18:57 Відповісти
віддайте місто по-доброму, дома і курчата не постраджають
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28.08.2024 18:22 Відповісти
"Деатомізація Курської АЄС" новий план х.йла?
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28.08.2024 18:36 Відповісти
Нє пойняв???? Шо за " галава Курської області""???? Де наша окупаційна? То ми маємо в'ізд заборонити!!!
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28.08.2024 18:37 Відповісти
А цього дебіла, главу, у розшук!
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28.08.2024 18:39 Відповісти
А цього дебіла, главу, у розшук!
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28.08.2024 18:40 Відповісти
ні, все по закону, спочатку / підозру самозванцю
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28.08.2024 18:54 Відповісти
Втече, падло... Або Тисою на Багами, або Єнісеєм на Куріли...
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28.08.2024 19:01 Відповісти
А скільки там км до Курчатова? 80 км...там перепустки не потрібно
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28.08.2024 18:41 Відповісти
Це вона попередила своїх кацапів, щоб навіть не міркували пертись! Бо відразу - до пекла!
А для ЗСУ персональних запрошень не потрібно! Через день вони вже будуть на Курській АЕС!
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28.08.2024 18:46 Відповісти
Якщо в плани ЗСУ входило захопити чи якось вплинути на роботу цієї АЕС,ми цього знати не можемо,то після входу наших в Курщину не було б зовсім проблематично кільком групам одягнутися в цивільне та на цивільному авто заїхати в любе місто рашки.
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28.08.2024 19:26 Відповісти
Пробивайтесь, хдопці, до курчатова, бо інакше діла не буде!
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28.08.2024 20:31 Відповісти
 
 