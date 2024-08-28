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Власти Курской области объявили об ограничении въезда в Курчатов, где расположена Курская АЭС

Влада Курщини оголосила про обмеження в’їзду до Курчатова, де розташована Курська АЕС

Власти Курской области РФ решили ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.

О соответствующем решении сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что решение об ограничении въезда в город Курчатов принято из-за якобы "попытки ВСУ проникнуть в город" и с целью "обеспечения дополнительных мер безопасности". В то же время российский чиновник сказал, что безопасность Курской атомной станции "максимально обеспечена".

Отмечается, что жители Курчатова, которые имеют регистрацию, смогут свободно въезжать в город. А для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района.

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Сотрудники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 должны обратиться к руководству своей компании относительно введенного пропускного режима.

А транспортным средствам, которые осуществляют транзитные перевозки и ранее перемещались по территории Курчатова, власти Курской области теперь советуют использовать альтернативные маршруты объезда.

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Автор: 

АЭС (542) россия (95413) Курск (1087)


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Топ комментарии
+11
Наші ніби мають залізні перепустки, 'мо з ними пустять
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28.08.2024 18:29
+9
віддайте місто по-доброму, дома і курчата не постраджають
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28.08.2024 18:22
+6
Чорд, то наші даремно їхали? На екскурсію не пустять?
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28.08.2024 18:20
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Чорд, то наші даремно їхали? На екскурсію не пустять?
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28.08.2024 18:20 Ответить
Наші ніби мають залізні перепустки, 'мо з ними пустять
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28.08.2024 18:29 Ответить
Це ж Роіся. За пляшку і чорта пустять.
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28.08.2024 18:33 Ответить
Чорд😂😂😂
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28.08.2024 18:37 Ответить
Як Вам мій варіант? ЧЬЙОРД 😂😂😂
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28.08.2024 18:57 Ответить
віддайте місто по-доброму, дома і курчата не постраджають
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28.08.2024 18:22 Ответить
"Деатомізація Курської АЄС" новий план х.йла?
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28.08.2024 18:36 Ответить
Нє пойняв???? Шо за " галава Курської області""???? Де наша окупаційна? То ми маємо в'ізд заборонити!!!
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28.08.2024 18:37 Ответить
А цього дебіла, главу, у розшук!
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28.08.2024 18:39 Ответить
А цього дебіла, главу, у розшук!
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28.08.2024 18:40 Ответить
ні, все по закону, спочатку / підозру самозванцю
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28.08.2024 18:54 Ответить
Втече, падло... Або Тисою на Багами, або Єнісеєм на Куріли...
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28.08.2024 19:01 Ответить
А скільки там км до Курчатова? 80 км...там перепустки не потрібно
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28.08.2024 18:41 Ответить
Це вона попередила своїх кацапів, щоб навіть не міркували пертись! Бо відразу - до пекла!
А для ЗСУ персональних запрошень не потрібно! Через день вони вже будуть на Курській АЕС!
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28.08.2024 18:46 Ответить
Якщо в плани ЗСУ входило захопити чи якось вплинути на роботу цієї АЕС,ми цього знати не можемо,то після входу наших в Курщину не було б зовсім проблематично кільком групам одягнутися в цивільне та на цивільному авто заїхати в любе місто рашки.
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28.08.2024 19:26 Ответить
Пробивайтесь, хдопці, до курчатова, бо інакше діла не буде!
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28.08.2024 20:31 Ответить
 
 