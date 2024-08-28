Власти Курской области объявили об ограничении въезда в Курчатов, где расположена Курская АЭС

Власти Курской области РФ решили ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.

О соответствующем решении сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что решение об ограничении въезда в город Курчатов принято из-за якобы "попытки ВСУ проникнуть в город" и с целью "обеспечения дополнительных мер безопасности". В то же время российский чиновник сказал, что безопасность Курской атомной станции "максимально обеспечена".

Отмечается, что жители Курчатова, которые имеют регистрацию, смогут свободно въезжать в город. А для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района.

Читайте также: Гендиректор МАГАТЭ Гросси предупреждает о риске ядерного инцидента на Курской АЭС

Сотрудники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 должны обратиться к руководству своей компании относительно введенного пропускного режима.

А транспортным средствам, которые осуществляют транзитные перевозки и ранее перемещались по территории Курчатова, власти Курской области теперь советуют использовать альтернативные маршруты объезда.

Читайте также: События на Курщине - не оккупация, а оборонная операция, - Зеленский