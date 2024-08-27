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Новости Война
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События на Курщине - не оккупация, а оборонная операция, - Зеленский

Курська область РФ

События на Курщине не являются оккупацией, а оборонительной операцией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ничего не присоединяем к нашему государству, не меняем законодательство, Конституцию. Нам не нужны чужие земли и граждане. Нам важно не быть такими, как те, кто принес к нам войну", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что украинские военные на территории РФ ведут себя как люди, именно поэтому мы видим поддержку этой операции со стороны международного сообщества.

Читайте также: Операция на Курщине является одним из пунктов плана победы Украины в войне, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Курск (1083)


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Топ комментарии
+4
Не треба про це голосити на кожному кроці. Саме тому ***** і не перекидає туди резерви, бо Україна рано чи пізно піде звідти сама. Проголошуйте там референдум. Тоді кацапи забігають.
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27.08.2024 15:56
+3
Яка в хй різниця? Що поганого в окупації? Чого нам виправдовуватись?
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27.08.2024 15:58
+2
Події на курщині, це не окупація, а повернення своїх територій які незаконно забрали кацапи в свій час.
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27.08.2024 16:17
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Твій тезка на Україну теж пішов не війною, видумав СВО !
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27.08.2024 15:52 Ответить
АХ...уенно вы сравнили ....
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27.08.2024 16:09 Ответить
В любої країни НЕМАЄ "міністерства нападу" але є "міністерство оборони" - тому ЛЮБІ військові дії - це оборона.
Все логічно - озвучувати очевидні речі не потрібно.
Введення в Курську область - звичайно це захист.
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27.08.2024 16:57 Ответить
у мене і карта є..., як казав бульбафірер
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27.08.2024 15:53 Ответить
Не треба про це голосити на кожному кроці. Саме тому ***** і не перекидає туди резерви, бо Україна рано чи пізно піде звідти сама. Проголошуйте там референдум. Тоді кацапи забігають.
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27.08.2024 15:56 Ответить
Тому я і сподіваюсь , що наші підуть вздовж кордону в бік Харківа - буде санітарна зона .
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27.08.2024 16:11 Ответить
Думаю шо скоріше підуть в іншу сторону. Подивіться на карту - там такий виступ, який входить в територію України і з іншого боку відрізаний річкою, на якій вже розфігачили мости. Тож цей виступ легше відрізати, закривши в казан кацапів або змусивши їх тікати вплав. І потім це значно скорочує лінію зіткнення + вона починає проходити по річці, тобто набагото менше треба сил для її оборони.
Тож на мою думку буде десь так.
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27.08.2024 16:17 Ответить
Яка в хй різниця? Що поганого в окупації? Чого нам виправдовуватись?
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27.08.2024 15:58 Ответить
Ага, росія з нами теж не воює, вони проводять СВО.
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27.08.2024 15:59 Ответить
А от українці хотіли б окупації. Не треба нас готувати до того, що ми знову робимо крок вперед і два назад.
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27.08.2024 16:02 Ответить
Далеко не всі українці хочуть окупації. Багато хто хоче, щоб не здавали наше.
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27.08.2024 16:06 Ответить
наше вже здали в 2014 році. Один з шляхів його повернення - пропорціональна відповідь. Один з шляхів.
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27.08.2024 16:11 Ответить
Події на Курщині - не окупація, а оборонна операція, - сказав Зеленський, якого про це ніхто не питав.
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27.08.2024 16:17 Ответить
Події на курщині, це не окупація, а повернення своїх територій які незаконно забрали кацапи в свій час.
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27.08.2024 16:17 Ответить
З такими" статєгамі" боюсь ,щоб Курська оборонна операція не перетворилась на Сумську оборонну операцію.
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27.08.2024 17:30 Ответить
Одно другому не мешает. Оккупация не означает желания присоединить оккупированные территории. После WWII у Англии была зона оккупации в Германии, однако Англия не собиралась присоединять к себе соответствующие территории
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27.08.2024 18:24 Ответить
 
 