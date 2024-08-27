События на Курщине - не оккупация, а оборонная операция, - Зеленский

События на Курщине не являются оккупацией, а оборонительной операцией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ничего не присоединяем к нашему государству, не меняем законодательство, Конституцию. Нам не нужны чужие земли и граждане. Нам важно не быть такими, как те, кто принес к нам войну", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что украинские военные на территории РФ ведут себя как люди, именно поэтому мы видим поддержку этой операции со стороны международного сообщества.

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