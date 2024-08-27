Події на Курщині - не окупація, а оборонна операція, - Зеленський
Події на Курщині не є окупацією, а оборонною операцією.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.
"Ми нічого не доєднуємо до нашої держави, не змінюємо законодавство, Конституцію. Нам не потрібні чужі землі та громадяни. Нам важливо не бути такими як ті, які принесли до нас війну", - наголосив глава держави.
Він додав, що українські військові на території РФ поводяться як люди, саме тому ми бачимо підтримку цієї операції з боку міжнародної спільноти.
Топ коментарі
+4 Зэлэный_Змий
показати весь коментар27.08.2024 15:56
+3 Євген Дусик #421274
показати весь коментар27.08.2024 15:58
+2 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар27.08.2024 16:17
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Все логічно - озвучувати очевидні речі не потрібно.
Введення в Курську область - звичайно це захист.
Тож на мою думку буде десь так.