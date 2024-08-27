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Новини Війна
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Події на Курщині - не окупація, а оборонна операція, - Зеленський

Курська область РФ

Події на Курщині не є окупацією, а оборонною операцією.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Ми нічого не доєднуємо до нашої держави, не змінюємо законодавство, Конституцію. Нам не потрібні чужі землі та громадяни. Нам важливо не бути такими як ті, які принесли до нас війну", - наголосив глава держави.

Він додав, що українські військові на території РФ поводяться як люди, саме тому ми бачимо підтримку цієї операції з боку міжнародної спільноти. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція на Курщині є одним із пунктів плану перемоги України у війні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+4
Не треба про це голосити на кожному кроці. Саме тому ***** і не перекидає туди резерви, бо Україна рано чи пізно піде звідти сама. Проголошуйте там референдум. Тоді кацапи забігають.
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27.08.2024 15:56
+3
Яка в хй різниця? Що поганого в окупації? Чого нам виправдовуватись?
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27.08.2024 15:58
+2
Події на курщині, це не окупація, а повернення своїх територій які незаконно забрали кацапи в свій час.
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27.08.2024 16:17
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Твій тезка на Україну теж пішов не війною, видумав СВО !
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27.08.2024 15:52 Відповісти
АХ...уенно вы сравнили ....
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27.08.2024 16:09 Відповісти
В любої країни НЕМАЄ "міністерства нападу" але є "міністерство оборони" - тому ЛЮБІ військові дії - це оборона.
Все логічно - озвучувати очевидні речі не потрібно.
Введення в Курську область - звичайно це захист.
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27.08.2024 16:57 Відповісти
у мене і карта є..., як казав бульбафірер
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27.08.2024 15:53 Відповісти
Не треба про це голосити на кожному кроці. Саме тому ***** і не перекидає туди резерви, бо Україна рано чи пізно піде звідти сама. Проголошуйте там референдум. Тоді кацапи забігають.
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27.08.2024 15:56 Відповісти
Тому я і сподіваюсь , що наші підуть вздовж кордону в бік Харківа - буде санітарна зона .
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27.08.2024 16:11 Відповісти
Думаю шо скоріше підуть в іншу сторону. Подивіться на карту - там такий виступ, який входить в територію України і з іншого боку відрізаний річкою, на якій вже розфігачили мости. Тож цей виступ легше відрізати, закривши в казан кацапів або змусивши їх тікати вплав. І потім це значно скорочує лінію зіткнення + вона починає проходити по річці, тобто набагото менше треба сил для її оборони.
Тож на мою думку буде десь так.
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27.08.2024 16:17 Відповісти
Яка в хй різниця? Що поганого в окупації? Чого нам виправдовуватись?
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27.08.2024 15:58 Відповісти
Ага, росія з нами теж не воює, вони проводять СВО.
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27.08.2024 15:59 Відповісти
А от українці хотіли б окупації. Не треба нас готувати до того, що ми знову робимо крок вперед і два назад.
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27.08.2024 16:02 Відповісти
Далеко не всі українці хочуть окупації. Багато хто хоче, щоб не здавали наше.
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27.08.2024 16:06 Відповісти
наше вже здали в 2014 році. Один з шляхів його повернення - пропорціональна відповідь. Один з шляхів.
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27.08.2024 16:11 Відповісти
Події на Курщині - не окупація, а оборонна операція, - сказав Зеленський, якого про це ніхто не питав.
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27.08.2024 16:17 Відповісти
Події на курщині, це не окупація, а повернення своїх територій які незаконно забрали кацапи в свій час.
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27.08.2024 16:17 Відповісти
З такими" статєгамі" боюсь ,щоб Курська оборонна операція не перетворилась на Сумську оборонну операцію.
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27.08.2024 17:30 Відповісти
Одно другому не мешает. Оккупация не означает желания присоединить оккупированные территории. После WWII у Англии была зона оккупации в Германии, однако Англия не собиралась присоединять к себе соответствующие территории
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27.08.2024 18:24 Відповісти
 
 