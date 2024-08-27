ЗСУ взяли під контроль 100 населених пунктів на території Курської області, - Сирський

Сили оборони України від початку операції в Курській області РФ взяли під контроль 100 населених пунктів.

Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед. Завдавати російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1 294 кв. км території. 100 населених пунктів. Також завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд, на цьому напрямку взято в полон 594 військовослужбовців ЗС РФ", - зазначив він.

За словами Сирського, ворог стягує війська з інших напрямків, послаблюючи їх.

"Намагається створити кільце оборони навколо нашого наступального угруповання. Планує подальші контрнаступальні дії. Але ж звичайно наші активні дії заважають цьому. Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть напряму від розвитку операційної обстановки", - підсумував головнокомандувач.

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