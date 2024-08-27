ЗСУ взяли під контроль 100 населених пунктів на території Курської області, - Сирський
Сили оборони України від початку операції в Курській області РФ взяли під контроль 100 населених пунктів.
Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед. Завдавати російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1 294 кв. км території. 100 населених пунктів. Також завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд, на цьому напрямку взято в полон 594 військовослужбовців ЗС РФ", - зазначив він.
За словами Сирського, ворог стягує війська з інших напрямків, послаблюючи їх.
"Намагається створити кільце оборони навколо нашого наступального угруповання. Планує подальші контрнаступальні дії. Але ж звичайно наші активні дії заважають цьому. Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть напряму від розвитку операційної обстановки", - підсумував головнокомандувач.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
водостічні ями, фанерні танчики?
а Замінувати ВСЮ територію біля Курська він не пробував.
Як ЗСУ дійде до курська - тоді буде видно що вони там накопали - а поки - це касапське іпсо.
Я не вірю що ліліпутін буде мінувати СВОЮ ВЛАСНУ територію - все ж по-плану?
Думає план такий у ліліпутіна замінувати всю росію?
Тоді перш всього потрібно мінувати ліс біла маєтку путіна у Гленжику?
Що там про це карти пишуть?
І вони продовжують здавати, незважаючи на героїзм наших воїнів.
І -- хтось може сказати -- чому Україна не б'є з обох боків по флангах на Покровському виступі?
Саме тому на окупованих нами територіях росії - ТИША!!! Ні протестів Ні виступів! Тим більше - що "бєспрєделу" (з боку ЗСУ) немає Може, навіть його стало менше - враховуючи ту інформацію, яка поступає стосовно "защитникав Рассии" на території, що ще не захоплена ЗСУ ...
Моя рідна країна повна клінічними ідіотами.
А ще й орки повинні знімати Тактично більше успіху можливо мати в боях на курщині, ніж гробити кращі бригади в покровських окопах, в цьому є розум.
А ще й орки повинні знімати частини з різних фронтів, і так легше і там жити захисникам. Частини з різних фронтів, і так легше жити там захисникам.
Авантюра що може перейти в катастрофу
--------------------------------------------
Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?
Так тобі можна вірити і про "100 населених пунктів"...
Л - Люберцы
М - московские менты