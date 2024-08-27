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Новини Війна
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ЗСУ взяли під контроль 100 населених пунктів на території Курської області, - Сирський

Скільки території контролюють ЗСУ на Курщині

Сили оборони України від початку операції в Курській області РФ взяли під контроль 100 населених пунктів.

Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед. Завдавати російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1 294 кв. км території. 100 населених пунктів. Також завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд, на цьому напрямку взято в полон 594 військовослужбовців ЗС РФ", - зазначив він.

За словами Сирського, ворог стягує війська з інших напрямків, послаблюючи їх.

"Намагається створити кільце оборони навколо нашого наступального угруповання. Планує подальші контрнаступальні дії. Але ж звичайно наші активні дії заважають цьому. Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть напряму від розвитку операційної обстановки", - підсумував головнокомандувач.

Також читайте: Одним із завдань наступу на Курщині було відволікання сил РФ з Покровського та Курахівського напрямків, - Сирський

Автор: 

росія (64984) бойові дії (3722) Сирський Олександр (601) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+19
Мені втрачені українські території в мільйон раз дорожчі за тимчасове перебування на кацапській Курщині.
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27.08.2024 13:38
+12
Населення одного лише Покровського р--ну - 412 тисяч чол., площа 4020 км2. Майже півмільйона, як Маріуполь. Уявляєте собі розмір гуманітарної катастрофи? Але кому вони потрібні, краще курчан годувати, тих, які СВО благословляли
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27.08.2024 13:43
+8
Стісняюсь спитать: а скільки значущих інфраструктурних та/або військових об'єктів та/або підприємств ВПК було захоплено/знищено від початку курської операції? Можна порівняти із "прайобанимі" (©, "Слуґа народа") в Приазов'ї?
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27.08.2024 13:46
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Мені втрачені українські території в мільйон раз дорожчі за тимчасове перебування на кацапській Курщині.
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27.08.2024 13:38 Відповісти
Якби захопили курську аес..., а так чого прийшли, що забули, ахмат із строковиками по посадкам поганять?
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27.08.2024 13:40 Відповісти
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27.08.2024 13:43 Відповісти
Знову на папері бледоусов побудував?
водостічні ями, фанерні танчики?
а Замінувати ВСЮ територію біля Курська він не пробував.
Як ЗСУ дійде до курська - тоді буде видно що вони там накопали - а поки - це касапське іпсо.
Я не вірю що ліліпутін буде мінувати СВОЮ ВЛАСНУ територію - все ж по-плану?
Думає план такий у ліліпутіна замінувати всю росію?
Тоді перш всього потрібно мінувати ліс біла маєтку путіна у Гленжику?
Що там про це карти пишуть?
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27.08.2024 14:17 Відповісти
було б ще більше
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27.08.2024 13:49 Відповісти
Це давно вже не війна за території, окупація кацапської землі має інший сенс
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27.08.2024 13:53 Відповісти
Та не втрачені вони,друже! А банально здані владою!
І вони продовжують здавати, незважаючи на героїзм наших воїнів.
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27.08.2024 18:40 Відповісти
Щось від тебе лаптями смердить, тіко кацапи думають територіями
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27.08.2024 21:35 Відповісти
Цілі будуть залежати від обстановки - ріллі?(
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27.08.2024 13:39 Відповісти
А скільки втратили?
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27.08.2024 13:39 Відповісти
Потрібно йти далі захопити Курськ, Курчатов і там вже далі відкрита дорога на маскву, де взявши під контроль управління буде виданий указ про згортання сво і вивід кацапських військ до кацапстану!
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27.08.2024 13:42 Відповісти
Населення одного лише Покровського р--ну - 412 тисяч чол., площа 4020 км2. Майже півмільйона, як Маріуполь. Уявляєте собі розмір гуманітарної катастрофи? Але кому вони потрібні, краще курчан годувати, тих, які СВО благословляли
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27.08.2024 13:43 Відповісти
посрати, заблокувати їх там і прикриватись як щитом. кацапам пофіг, а нам, теж.
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27.08.2024 20:53 Відповісти
Стісняюсь спитать: а скільки значущих інфраструктурних та/або військових об'єктів та/або підприємств ВПК було захоплено/знищено від початку курської операції? Можна порівняти із "прайобанимі" (©, "Слуґа народа") в Приазов'ї?
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27.08.2024 13:46 Відповісти
Нє, тіко цей форум дивиться на тебе як на ідіота
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27.08.2024 21:37 Відповісти
Навіщо?

І -- хтось може сказати -- чому Україна не б'є з обох боків по флангах на Покровському виступі?
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27.08.2024 13:58 Відповісти
Або ніззя або нічим і ніким. Набагато легше їздити на пікапах з трикутником по Сумам.
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27.08.2024 14:34 Відповісти
Оце дивлюся я на ситуацію на Курщині - і розумію: Макіавеллі був правий... Коли він описував різні політичні устрої в різних країнах - і пояснив на прикладі імперії Дарія чи Османської Порти - чому народ в них не повстає проти завойовників! Там народ був перетворений у "бидло" Йому однаково - хто ним буде править! Аби не часто "запрягав" і не боляче "за дійки смикав"!
Саме тому на окупованих нами територіях росії - ТИША!!! Ні протестів Ні виступів! Тим більше - що "бєспрєделу" (з боку ЗСУ) немає Може, навіть його стало менше - враховуючи ту інформацію, яка поступає стосовно "защитникав Рассии" на території, що ще не захоплена ЗСУ ...
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27.08.2024 14:07 Відповісти
Саме так. Доречі може бачили відео, де наші воїни бабця хліб роздавали, там кожна друга українською відповідала
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27.08.2024 21:40 Відповісти
Треба курчата обходити і брати в облогу,а там до москви 450 кілометрів
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27.08.2024 14:11 Відповісти
Ніхто так і не переконав українців, що це і навіщо(
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27.08.2024 14:19 Відповісти
Це добре, але мене більше хвилює, що у нас з Покровськом. Схоже орки можуть його окупувати. На випадок окупації чи готові запасні оборонні позиції за містом, бо далі відкрита дорога на Дніпро. А ці зелені понти вже всім набридли, не личить генералу цим займатись.
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27.08.2024 14:30 Відповісти
Відкрита дорога на Дніпро!
Моя рідна країна повна клінічними ідіотами.
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27.08.2024 22:46 Відповісти
Але ж не ліквідовано Глушківський плацдарм ворога. Там буде накопичено сили та засоби орчатиною, звідти вона здійсніть контрудар на південь та відріже весь наш Курський експедиційний корпус. Який вже не повернеться в Україну. Ніколи.
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27.08.2024 14:43 Відповісти
Тактично більше успіху можна мати в боях на курщині, ніж гробити кращі бригади в окопах покровських, у цьому є розум.
А ще й орки повинні знімати Тактично більше успіху можливо мати в боях на курщині, ніж гробити кращі бригади в покровських окопах, в цьому є розум.
А ще й орки повинні знімати частини з різних фронтів, і так легше і там жити захисникам. Частини з різних фронтів, і так легше жити там захисникам.
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27.08.2024 14:46 Відповісти
Тобто коли не дай Бог орки пiдуть на Днiпро Зегенералисiмус пiде на Белгород. Вiйськова бiполярка якась
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27.08.2024 14:51 Відповісти
в той час як на Донбасі не вистачає сил засобів і ресурсів і ми кожен день втрачаємо населені пункти, відволікати резерви на цей незрозумілий наступ?! При тому що рф не послабило наступ і свої наступальні сили не відвело. Тобто мета відволікаючого наступу не досягнута. Тепер наші сили загрузли в цьому болоті, не дивно що ***** не поспішає.
Авантюра що може перейти в катастрофу
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27.08.2024 14:54 Відповісти
Ми перемогаємо. Дійшли до Курська і наступаємо в напрямку Москви.
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27.08.2024 15:13 Відповісти
"Примара " Брусилівського прориву! "--никає по Курщині! " Або : на війні- головне-маневри!
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Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?
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27.08.2024 15:51 Відповісти
Повідомлялось про "більше 2000 полонених" кацапів, а виявляється, 594?! Може, і це перебор?
Так тобі можна вірити і про "100 населених пунктів"...
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27.08.2024 16:23 Відповісти
100500 - і фельдмаршал у кишені
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27.08.2024 16:29 Відповісти
Пока русня окапывала АЕС потужні генералы захвативали села с ваньками жикарями
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27.08.2024 20:20 Відповісти
Есть давний бренд, виски шотландское ,,100 Музыкантов,,---оно из не дорогих, но давнее и хорошее.
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27.08.2024 20:23 Відповісти
всі розуміють про сточування. Але в чому великий план? почати сточувати їх біля Дніпра?
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28.08.2024 00:35 Відповісти
Це якийсь пи...ць.
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28.08.2024 01:02 Відповісти
А ти зараз на якому напрямку? Про сектор не питаю, - розумію що це не можна казати на загал.
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28.08.2024 02:40 Відповісти
К - Курск
Л - Люберцы
М - московские менты
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28.08.2024 01:49 Відповісти
Пишуть що на курському напрямку все добре. Воювати тiльки у себе не варiант
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28.08.2024 02:28 Відповісти
 
 