РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5588 посетителей онлайн
Новости Война
8 300 76

ВСУ взяли под контроль 100 населенных пунктов на территории Курской области, - Сырский

Скільки території контролюють ЗСУ на Курщині

Силы обороны Украины с начала операции в Курской области РФ взяли под контроль 100 населенных пунктов.

Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский во время форума "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня мы продолжаем продвигаться вперед. Наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике. На сегодня нами взято под контроль 1 294 кв. км территории. 100 населенных пунктов. Также благодаря успешным действиям наших войск мы существенно пополнили обменный фонд, на этом направлении взято в плен 594 военнослужащих ВС РФ", - отметил он.

По словам Сырского, враг стягивает войска с других направлений, ослабляя их.

"Пытается создать кольцо обороны вокруг нашей наступательной группировки. Планирует дальнейшие контрнаступательные действия. Но, конечно же, наши активные действия мешают этому. Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть напрямую от развития операционной обстановки", - подытожил главнокомандующий.

Смотрите также: Бойцы 82-й ДШБ уничтожают две штурмовые группы российских морпехов на Курщине: "Ахмат" сбежали, бл#дь! Все оставили черти #баные!

Автор: 

россия (95402) боевые действия (3959) Александр Сырский (578) Курск (1083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Мені втрачені українські території в мільйон раз дорожчі за тимчасове перебування на кацапській Курщині.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:38
+12
Населення одного лише Покровського р--ну - 412 тисяч чол., площа 4020 км2. Майже півмільйона, як Маріуполь. Уявляєте собі розмір гуманітарної катастрофи? Але кому вони потрібні, краще курчан годувати, тих, які СВО благословляли
показать весь комментарий
27.08.2024 13:43
+8
Стісняюсь спитать: а скільки значущих інфраструктурних та/або військових об'єктів та/або підприємств ВПК було захоплено/знищено від початку курської операції? Можна порівняти із "прайобанимі" (©, "Слуґа народа") в Приазов'ї?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені втрачені українські території в мільйон раз дорожчі за тимчасове перебування на кацапській Курщині.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:38 Ответить
Якби захопили курську аес..., а так чого прийшли, що забули, ахмат із строковиками по посадкам поганять?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:40 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2024 13:43 Ответить
Знову на папері бледоусов побудував?
водостічні ями, фанерні танчики?
а Замінувати ВСЮ територію біля Курська він не пробував.
Як ЗСУ дійде до курська - тоді буде видно що вони там накопали - а поки - це касапське іпсо.
Я не вірю що ліліпутін буде мінувати СВОЮ ВЛАСНУ територію - все ж по-плану?
Думає план такий у ліліпутіна замінувати всю росію?
Тоді перш всього потрібно мінувати ліс біла маєтку путіна у Гленжику?
Що там про це карти пишуть?
показать весь комментарий
27.08.2024 14:17 Ответить
було б ще більше
показать весь комментарий
27.08.2024 13:49 Ответить
Це давно вже не війна за території, окупація кацапської землі має інший сенс
показать весь комментарий
27.08.2024 13:53 Ответить
Та не втрачені вони,друже! А банально здані владою!
І вони продовжують здавати, незважаючи на героїзм наших воїнів.
показать весь комментарий
27.08.2024 18:40 Ответить
Щось від тебе лаптями смердить, тіко кацапи думають територіями
показать весь комментарий
27.08.2024 21:35 Ответить
Цілі будуть залежати від обстановки - ріллі?(
показать весь комментарий
27.08.2024 13:39 Ответить
А скільки втратили?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:39 Ответить
Потрібно йти далі захопити Курськ, Курчатов і там вже далі відкрита дорога на маскву, де взявши під контроль управління буде виданий указ про згортання сво і вивід кацапських військ до кацапстану!
показать весь комментарий
27.08.2024 13:42 Ответить
Населення одного лише Покровського р--ну - 412 тисяч чол., площа 4020 км2. Майже півмільйона, як Маріуполь. Уявляєте собі розмір гуманітарної катастрофи? Але кому вони потрібні, краще курчан годувати, тих, які СВО благословляли
показать весь комментарий
27.08.2024 13:43 Ответить
посрати, заблокувати їх там і прикриватись як щитом. кацапам пофіг, а нам, теж.
показать весь комментарий
27.08.2024 20:53 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки значущих інфраструктурних та/або військових об'єктів та/або підприємств ВПК було захоплено/знищено від початку курської операції? Можна порівняти із "прайобанимі" (©, "Слуґа народа") в Приазов'ї?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:46 Ответить
Нє, тіко цей форум дивиться на тебе як на ідіота
показать весь комментарий
27.08.2024 21:37 Ответить
Навіщо?

І -- хтось може сказати -- чому Україна не б'є з обох боків по флангах на Покровському виступі?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:58 Ответить
Або ніззя або нічим і ніким. Набагато легше їздити на пікапах з трикутником по Сумам.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:34 Ответить
Оце дивлюся я на ситуацію на Курщині - і розумію: Макіавеллі був правий... Коли він описував різні політичні устрої в різних країнах - і пояснив на прикладі імперії Дарія чи Османської Порти - чому народ в них не повстає проти завойовників! Там народ був перетворений у "бидло" Йому однаково - хто ним буде править! Аби не часто "запрягав" і не боляче "за дійки смикав"!
Саме тому на окупованих нами територіях росії - ТИША!!! Ні протестів Ні виступів! Тим більше - що "бєспрєделу" (з боку ЗСУ) немає Може, навіть його стало менше - враховуючи ту інформацію, яка поступає стосовно "защитникав Рассии" на території, що ще не захоплена ЗСУ ...
показать весь комментарий
27.08.2024 14:07 Ответить
Саме так. Доречі може бачили відео, де наші воїни бабця хліб роздавали, там кожна друга українською відповідала
показать весь комментарий
27.08.2024 21:40 Ответить
Треба курчата обходити і брати в облогу,а там до москви 450 кілометрів
показать весь комментарий
27.08.2024 14:11 Ответить
Ніхто так і не переконав українців, що це і навіщо(
показать весь комментарий
27.08.2024 14:19 Ответить
Це добре, але мене більше хвилює, що у нас з Покровськом. Схоже орки можуть його окупувати. На випадок окупації чи готові запасні оборонні позиції за містом, бо далі відкрита дорога на Дніпро. А ці зелені понти вже всім набридли, не личить генералу цим займатись.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:30 Ответить
Відкрита дорога на Дніпро!
Моя рідна країна повна клінічними ідіотами.
показать весь комментарий
27.08.2024 22:46 Ответить
Але ж не ліквідовано Глушківський плацдарм ворога. Там буде накопичено сили та засоби орчатиною, звідти вона здійсніть контрудар на південь та відріже весь наш Курський експедиційний корпус. Який вже не повернеться в Україну. Ніколи.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:43 Ответить
Тактично більше успіху можна мати в боях на курщині, ніж гробити кращі бригади в окопах покровських, у цьому є розум.
А ще й орки повинні знімати Тактично більше успіху можливо мати в боях на курщині, ніж гробити кращі бригади в покровських окопах, в цьому є розум.
А ще й орки повинні знімати частини з різних фронтів, і так легше і там жити захисникам. Частини з різних фронтів, і так легше жити там захисникам.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:46 Ответить
Тобто коли не дай Бог орки пiдуть на Днiпро Зегенералисiмус пiде на Белгород. Вiйськова бiполярка якась
показать весь комментарий
27.08.2024 14:51 Ответить
в той час як на Донбасі не вистачає сил засобів і ресурсів і ми кожен день втрачаємо населені пункти, відволікати резерви на цей незрозумілий наступ?! При тому що рф не послабило наступ і свої наступальні сили не відвело. Тобто мета відволікаючого наступу не досягнута. Тепер наші сили загрузли в цьому болоті, не дивно що ***** не поспішає.
Авантюра що може перейти в катастрофу
показать весь комментарий
27.08.2024 14:54 Ответить
Ми перемогаємо. Дійшли до Курська і наступаємо в напрямку Москви.
показать весь комментарий
27.08.2024 15:13 Ответить
"Примара " Брусилівського прориву! "--никає по Курщині! " Або : на війні- головне-маневри!
--------------------------------------------
Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?
показать весь комментарий
27.08.2024 15:51 Ответить
Повідомлялось про "більше 2000 полонених" кацапів, а виявляється, 594?! Може, і це перебор?
Так тобі можна вірити і про "100 населених пунктів"...
показать весь комментарий
27.08.2024 16:23 Ответить
100500 - і фельдмаршал у кишені
показать весь комментарий
27.08.2024 16:29 Ответить
Пока русня окапывала АЕС потужні генералы захвативали села с ваньками жикарями
показать весь комментарий
27.08.2024 20:20 Ответить
Есть давний бренд, виски шотландское ,,100 Музыкантов,,---оно из не дорогих, но давнее и хорошее.
показать весь комментарий
27.08.2024 20:23 Ответить
всі розуміють про сточування. Але в чому великий план? почати сточувати їх біля Дніпра?
показать весь комментарий
28.08.2024 00:35 Ответить
Це якийсь пи...ць.
показать весь комментарий
28.08.2024 01:02 Ответить
А ти зараз на якому напрямку? Про сектор не питаю, - розумію що це не можна казати на загал.
показать весь комментарий
28.08.2024 02:40 Ответить
К - Курск
Л - Люберцы
М - московские менты
показать весь комментарий
28.08.2024 01:49 Ответить
Пишуть що на курському напрямку все добре. Воювати тiльки у себе не варiант
показать весь комментарий
28.08.2024 02:28 Ответить
 
 