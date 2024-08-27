ВСУ взяли под контроль 100 населенных пунктов на территории Курской области, - Сырский
Силы обороны Украины с начала операции в Курской области РФ взяли под контроль 100 населенных пунктов.
Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский во время форума "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодня мы продолжаем продвигаться вперед. Наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике. На сегодня нами взято под контроль 1 294 кв. км территории. 100 населенных пунктов. Также благодаря успешным действиям наших войск мы существенно пополнили обменный фонд, на этом направлении взято в плен 594 военнослужащих ВС РФ", - отметил он.
По словам Сырского, враг стягивает войска с других направлений, ослабляя их.
"Пытается создать кольцо обороны вокруг нашей наступательной группировки. Планирует дальнейшие контрнаступательные действия. Но, конечно же, наши активные действия мешают этому. Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть напрямую от развития операционной обстановки", - подытожил главнокомандующий.
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водостічні ями, фанерні танчики?
а Замінувати ВСЮ територію біля Курська він не пробував.
Як ЗСУ дійде до курська - тоді буде видно що вони там накопали - а поки - це касапське іпсо.
Я не вірю що ліліпутін буде мінувати СВОЮ ВЛАСНУ територію - все ж по-плану?
Думає план такий у ліліпутіна замінувати всю росію?
Тоді перш всього потрібно мінувати ліс біла маєтку путіна у Гленжику?
Що там про це карти пишуть?
І вони продовжують здавати, незважаючи на героїзм наших воїнів.
І -- хтось може сказати -- чому Україна не б'є з обох боків по флангах на Покровському виступі?
Саме тому на окупованих нами територіях росії - ТИША!!! Ні протестів Ні виступів! Тим більше - що "бєспрєделу" (з боку ЗСУ) немає Може, навіть його стало менше - враховуючи ту інформацію, яка поступає стосовно "защитникав Рассии" на території, що ще не захоплена ЗСУ ...
Моя рідна країна повна клінічними ідіотами.
А ще й орки повинні знімати Тактично більше успіху можливо мати в боях на курщині, ніж гробити кращі бригади в покровських окопах, в цьому є розум.
А ще й орки повинні знімати частини з різних фронтів, і так легше і там жити захисникам. Частини з різних фронтів, і так легше жити там захисникам.
Авантюра що може перейти в катастрофу
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Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?
Так тобі можна вірити і про "100 населених пунктів"...
Л - Люберцы
М - московские менты