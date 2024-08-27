ВСУ взяли под контроль 100 населенных пунктов на территории Курской области, - Сырский

Силы обороны Украины с начала операции в Курской области РФ взяли под контроль 100 населенных пунктов.

Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский во время форума "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня мы продолжаем продвигаться вперед. Наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике. На сегодня нами взято под контроль 1 294 кв. км территории. 100 населенных пунктов. Также благодаря успешным действиям наших войск мы существенно пополнили обменный фонд, на этом направлении взято в плен 594 военнослужащих ВС РФ", - отметил он.

По словам Сырского, враг стягивает войска с других направлений, ослабляя их.

"Пытается создать кольцо обороны вокруг нашей наступательной группировки. Планирует дальнейшие контрнаступательные действия. Но, конечно же, наши активные действия мешают этому. Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть напрямую от развития операционной обстановки", - подытожил главнокомандующий.

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