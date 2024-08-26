Бойцы 82-й ДШБ уничтожают две штурмовые группы российских морпехов на Курщине: "Ахмат" сбежали, бл#дь! Все оставили черти #баные!

На Курщине бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады уничтожили две группы российских морпехов из состава 810-й бригады армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты боевого столкновения украинских воинов с захватчиками.

"Ликвидация двух групп российских морских пехотинцев 810-й бригады в Курской области во время рейда группы десантников 3-го батальона 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под командованием главного сержанта батальона с позывным "Волынь". - отмечается в комментарии к видео.

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