Бойцы 82-й ДШБ уничтожают две штурмовые группы российских морпехов на Курщине: "Ахмат" сбежали, бл#дь! Все оставили черти #баные!
На Курщине бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады уничтожили две группы российских морпехов из состава 810-й бригады армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты боевого столкновения украинских воинов с захватчиками.
"Ликвидация двух групп российских морских пехотинцев 810-й бригады в Курской области во время рейда группы десантников 3-го батальона 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под командованием главного сержанта батальона с позывным "Волынь". - отмечается в комментарии к видео.
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+25 Олег Жуковский #455621
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+16 Fjall_Raven
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Будьде впевнені - таких відосів буде багато тисяч!! Просто є прохання від контрозвідки та командирів, є обставини де техніку та номери підрозділі не можна світити в кадрі, та й обичча, шеврони тощо.
Що ми і спостерігаємо. Перші 3 дні взагалі майже нічого. Далі почали з'являтись тільки відверто старі відоси, про обставини яких ми вже навіть в фсб-шному тєлєграмі бачили все.
Це і є однією з запорук успішності таких операцій.