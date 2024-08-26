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Новости Видео Война
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Бойцы 82-й ДШБ уничтожают две штурмовые группы российских морпехов на Курщине: "Ахмат" сбежали, бл#дь! Все оставили черти #баные!

На Курщине бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады уничтожили две группы российских морпехов из состава 810-й бригады армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты боевого столкновения украинских воинов с захватчиками.

"Ликвидация двух групп российских морских пехотинцев 810-й бригады в Курской области во время рейда группы десантников 3-го батальона 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под командованием главного сержанта батальона с позывным "Волынь". - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантник 82-й ОДШБр Шахтер о первых боях на Курщине: "Они сидели в кукурузе. Мы открыли огонь из автоматов, РПГ, Браунинга. И там наступила тишина". ВИДЕО

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) Курск (1097) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Топ комментарии
+25
ЗСУ- СИЛА !!!
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26.08.2024 12:05
+16
"бежалі робкіє ах маті" ))
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26.08.2024 12:01
+12
Чай Ахмат закінчився, побігли за новими пакетиками
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26.08.2024 12:04
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"бежалі робкіє ах маті" ))
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26.08.2024 12:01 Ответить
Чай Ахмат закінчився, побігли за новими пакетиками
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26.08.2024 12:04 Ответить
ЗСУ- СИЛА !!!
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26.08.2024 12:05 Ответить
Видео хорошее, но ему уже неделя.
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26.08.2024 12:11 Ответить
Той залий нове
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26.08.2024 12:19 Ответить
Значно більше! Воно з'явилося на "телеграмі" ще на третый день початку наступу на Курщину!
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26.08.2024 13:26 Ответить
2
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26.08.2024 13:27 Ответить
Це добре! Бо одразу не можна, щоб осінтом не вирахували позиції, по гарячих слідах.
Будьде впевнені - таких відосів буде багато тисяч!! Просто є прохання від контрозвідки та командирів, є обставини де техніку та номери підрозділі не можна світити в кадрі, та й обичча, шеврони тощо.
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26.08.2024 17:10 Ответить
Це не прохання. Це наказ. А в кого нетерплячка - для того в командирів зазвичай знаходяться методи переконання.

Що ми і спостерігаємо. Перші 3 дні взагалі майже нічого. Далі почали з'являтись тільки відверто старі відоси, про обставини яких ми вже навіть в фсб-шному тєлєграмі бачили все.

Це і є однією з запорук успішності таких операцій.
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26.08.2024 21:48 Ответить
лавітє етіх барадатих дєвачєк)))
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26.08.2024 12:12 Ответить
Звернули увагу на чому пересуються орки - в них зовсім немає броні.
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26.08.2024 13:01 Ответить
уйло плазувало перед муслімами і цілувало коран. тепер ахмати там воюють.
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26.08.2024 13:19 Ответить
Это он под камеры коран лобызал, что он Кадырке не под камеры делал - можно только представить!
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26.08.2024 14:17 Ответить
ахмат это не чеченцы, это шайтаны
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26.08.2024 15:27 Ответить
👍
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26.08.2024 17:06 Ответить
Красави))
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26.08.2024 17:05 Ответить
Це вже біля десь АЕС?
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26.08.2024 19:43 Ответить
 
 