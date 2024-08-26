Бійці 82-ї ДШБ знищують дві штурмові групи російських морпіхів на Курщині: "Ахмат" втекли, бл#дь! Усе оставили чорти #бані!. ВIДЕО бою

На Курщині бійці 82-ї десантно-штурмової бригади знищили дві групи російських морпіхів зі складу 810-ї бригади армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані фрагменти бойового зіткнення українських воїнів із загарбниками.

"Ліквідація двох груп російських морських піхотинців 810-ї бригади в Курській області під час рейду групи десантників 3-го батальйону 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ під командуванням головного сержанта батальйону з позивним "Волинь". - зазначається у коментарі до відео.

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