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Бійці 82-ї ДШБ знищують дві штурмові групи російських морпіхів на Курщині: "Ахмат" втекли, бл#дь! Усе оставили чорти #бані!. ВIДЕО бою

На Курщині бійці 82-ї десантно-штурмової бригади знищили дві групи російських морпіхів зі складу 810-ї бригади армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані фрагменти бойового зіткнення українських воїнів із загарбниками.

"Ліквідація двох груп російських морських піхотинців 810-ї бригади в Курській області під час рейду групи десантників 3-го батальйону 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ під командуванням головного сержанта батальйону з позивним "Волинь". - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантник 82-ї ОДШБр Шахтар про перші бої на Курщині: "Вони сиділи в кукурудзі. Ми відкрили вогонь із автоматів, РПГ, Браунінга. І там настала тиша". ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Курськ (1108) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60)


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Топ коментарі
+25
ЗСУ- СИЛА !!!
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26.08.2024 12:05
+16
"бежалі робкіє ах маті" ))
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26.08.2024 12:01
+12
Чай Ахмат закінчився, побігли за новими пакетиками
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26.08.2024 12:04
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"бежалі робкіє ах маті" ))
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26.08.2024 12:01 Відповісти
Чай Ахмат закінчився, побігли за новими пакетиками
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26.08.2024 12:04 Відповісти
ЗСУ- СИЛА !!!
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26.08.2024 12:05 Відповісти
Видео хорошее, но ему уже неделя.
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26.08.2024 12:11 Відповісти
Той залий нове
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26.08.2024 12:19 Відповісти
Значно більше! Воно з'явилося на "телеграмі" ще на третый день початку наступу на Курщину!
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26.08.2024 13:26 Відповісти
2
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26.08.2024 13:27 Відповісти
Це добре! Бо одразу не можна, щоб осінтом не вирахували позиції, по гарячих слідах.
Будьде впевнені - таких відосів буде багато тисяч!! Просто є прохання від контрозвідки та командирів, є обставини де техніку та номери підрозділі не можна світити в кадрі, та й обичча, шеврони тощо.
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26.08.2024 17:10 Відповісти
Це не прохання. Це наказ. А в кого нетерплячка - для того в командирів зазвичай знаходяться методи переконання.

Що ми і спостерігаємо. Перші 3 дні взагалі майже нічого. Далі почали з'являтись тільки відверто старі відоси, про обставини яких ми вже навіть в фсб-шному тєлєграмі бачили все.

Це і є однією з запорук успішності таких операцій.
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26.08.2024 21:48 Відповісти
лавітє етіх барадатих дєвачєк)))
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26.08.2024 12:12 Відповісти
Звернули увагу на чому пересуються орки - в них зовсім немає броні.
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26.08.2024 13:01 Відповісти
уйло плазувало перед муслімами і цілувало коран. тепер ахмати там воюють.
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26.08.2024 13:19 Відповісти
Это он под камеры коран лобызал, что он Кадырке не под камеры делал - можно только представить!
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26.08.2024 14:17 Відповісти
ахмат это не чеченцы, это шайтаны
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26.08.2024 15:27 Відповісти
👍
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26.08.2024 17:06 Відповісти
Красави))
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26.08.2024 17:05 Відповісти
Це вже біля десь АЕС?
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26.08.2024 19:43 Відповісти
 
 