Бійці 82-ї ДШБ знищують дві штурмові групи російських морпіхів на Курщині: "Ахмат" втекли, бл#дь! Усе оставили чорти #бані!. ВIДЕО бою
На Курщині бійці 82-ї десантно-штурмової бригади знищили дві групи російських морпіхів зі складу 810-ї бригади армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані фрагменти бойового зіткнення українських воїнів із загарбниками.
"Ліквідація двох груп російських морських піхотинців 810-ї бригади в Курській області під час рейду групи десантників 3-го батальйону 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ під командуванням головного сержанта батальйону з позивним "Волинь". - зазначається у коментарі до відео.
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Топ коментарі
+25 Олег Жуковский #455621
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+16 Fjall_Raven
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+12 Kristobal Juan
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Будьде впевнені - таких відосів буде багато тисяч!! Просто є прохання від контрозвідки та командирів, є обставини де техніку та номери підрозділі не можна світити в кадрі, та й обичча, шеврони тощо.
Що ми і спостерігаємо. Перші 3 дні взагалі майже нічого. Далі почали з'являтись тільки відверто старі відоси, про обставини яких ми вже навіть в фсб-шному тєлєграмі бачили все.
Це і є однією з запорук успішності таких операцій.