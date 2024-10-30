УКР
Україна ніколи не хотіла захопити Курську АЕС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна ніколи не планувала захоплювати Курську атомну електростанцію і не зробила б цього, щоб не уподібнюватися Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.

Росія думає, що вони дуже сильні. Але якби ми хотіли зайняти їхню атомну станцію, ми могли зробити це. Але ми ніколи не хотіли цього, тому що ми розуміємо, що це означає, що ми будемо такими ж, як Росія. Ми не окупуємо їх критичну інфраструктуру, як вони зробили із Запорізької АЕС", - сказав глава держави. 

Президент зазначив, що операція в Курській області була відповіддю на російські атаки на півночі України, коли Росія атакувала Харківську область та публічно заявляла про наміри створити "буферну зону" в Харківській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна сподівається на підтримку Європи, якщо допомога від США зменшиться, - Зеленський

"Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійну зброю, вони (росіяни - ред.) руйнують нас зі своєї території та хочуть зробити буферну зону на півночі, ми, звичайно, пішли на Курськ. Щоб створити буферну зону і не дати їм руйнувати лікарні, садочки, школи в центрі північного регіону, місті Суми", - сказав Зеленський.

Він додав, що вторгнення до Курської області та захоплення певної території змусило Росію перекинути частину сил із Харківського напрямку та сходу України. Але цього ще недостатньо, щоб зупинити просування Росії.

Читайте також: Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях. ФОТОрепортаж

АЕС (1178) Зеленський Володимир (25578) Курськ (1199)
+12
А треба було захопити та зупинити,як кацапи запоріжську.
30.10.2024 15:14 Відповісти
+9
щось забагато сьогодні цитат від віслюка,моя система травлення може постраждати
30.10.2024 15:16 Відповісти
+7
ну и дурость. С орками надо общаться жестко.
30.10.2024 15:12 Відповісти
ну и дурость. С орками надо общаться жестко.
30.10.2024 15:12 Відповісти
Ой-вей Вова! Мы все верим 😂
30.10.2024 15:14 Відповісти
А треба було захопити та зупинити,як кацапи запоріжську.
30.10.2024 15:14 Відповісти
не остановить, а электрику пустить в Украину
30.10.2024 16:21 Відповісти
Это очень сложно как минимум нужна ЛЭП + синхрониэация, относительно проще остановить, что тоже проблематично, но порезать ихниеЛЭП вполне возможно частично
30.10.2024 17:33 Відповісти
почему сложно, если мы раньше были единым целым в энергетике в частности
30.10.2024 17:51 Відповісти
чому? хочеш комусь сподобатись? - марно, їм *****...
30.10.2024 15:15 Відповісти
щось забагато сьогодні цитат від віслюка,моя система травлення може постраждати
30.10.2024 15:16 Відповісти
По Сумах і Харкову як летіло так і летить. Яка нах буферна зона?
30.10.2024 15:16 Відповісти
Після початку курської авантюри летіти стало набагато більше
30.10.2024 17:37 Відповісти
Брешешь, не як собака,(щоб не ображати собак)
30.10.2024 17:39 Відповісти
А ти спитай у сумчан і вони тобі скажуть ,хто бреше.
30.10.2024 17:44 Відповісти
Какая буферная зона в Сумах и Харькове?. Ты хоть знаеш, что это такое? Где курск и где Харьков. Посмотри наа карту, если не знаешь географии. Или так просто п@пи...здеть
30.10.2024 17:37 Відповісти
А чего это у тебя пердак взорвало? Ты статью хоть читал? Кто и что об этом говорил? Или так просто попи#деть. Чучело..
30.10.2024 18:21 Відповісти
І знову він...
******, фігаро...
30.10.2024 15:17 Відповісти
Звісно, що не хотіло. Просто так вийшло.
30.10.2024 15:17 Відповісти
Слухай Зельоних, і розумій навпаки. Раз говорить, то мріяв. Єрмак теж всюди розказує, що вони не хочуть заморозки. Але готують вибори на наступний рік. А як це без заморозки? Опублікують решта секретних пунктів плану Зеленского, і пуйло втече?
30.10.2024 15:19 Відповісти
нас примусили, нам нема куди подітися
30.10.2024 15:23 Відповісти
тому що ми розуміємо, що це означає, що ми будемо такими ж

Зеленое ты одаробало, мы еще хуже должны быть чем они, что бы победить их.
30.10.2024 15:35 Відповісти
Вже не має значення що вона хотіла.
30.10.2024 15:36 Відповісти
Ти довів з своєю курською операцією для свого піару ,що ми втрачаємо Донбас за остані три місяці ми втратили п'ять промислових міст і понад двадцять сіл ,а як би ті сили були задіяні на покровському напрямку чи булоб таке стрімке просувапня ворога ? не думаю
30.10.2024 15:42 Відповісти
Единственно правильное его решение за все время - это как раз Курск. А почему, в том числе, мы терпим общее поражение, так почитай рядом
Чому Сирський не здатний втримати фронт? Джерело:
Статья большая, но того стоит. Возразить нечего
Шото "к2ацапским миром" запахло
30.10.2024 17:44 Відповісти
Талановитий комік.
30.10.2024 15:52 Відповісти
Ну и зря. Значит ***** незачем волноваться и забирать войска с Украины для защиты КуНР. А вот ***** наши АЕС захватил и теперь у него есть козыри а у нас нету
30.10.2024 15:57 Відповісти
Белое движение вот так играло в агнцев божьих и доигралось. Нельзя быть слишком хорошим. В этом мире полно людоедов. Добро долго думает и получает много ударов прежде чем начинает шевелиться а карма часто растянута во времени.
30.10.2024 15:59 Відповісти
Так, бабушек покормить...
30.10.2024 16:11 Відповісти
а зачем тогда это всё? На обмен бы захватили и война бы закончилась. А так что менять? Разве что путлер сам поймёт свою дурость и уйдёт. Но врядли - только обмен.
30.10.2024 16:32 Відповісти
Вчера уже прошла инфа по многим сми, что рф рекорд установила за октябрь текущего года, за всю эту войну. За один месяц отжала наших 470 кв км. И прут дальше. А когда армия в наступлении, уговаривать садится за стол переговоров абсолютно глупо. Так не бывает, потому что не было такого.
30.10.2024 17:14 Відповісти
И тут она прошла.
Чому Сирський не здатний втримати фронт? Джерело:
Статья большая, но того стоит. Возразить нечего
30.10.2024 17:46 Відповісти
Та спасибо, пробежал глазами. Я Бутусова заметил и на тв и в сми ещё лет 13 назад запросто. Даже не знал что Цензор, это его в начале. Отчёт конечно полноценный. Одно херово---времени уже нет на крепкие перестановки и реформы в армии. Поздно. Враг прёт. Только вот по Харькову уже суток 4 как канонада не смолкает совсем. Особенно с северо-запада области. Не охота печатать дальше что будет вдруг.
31.10.2024 21:07 Відповісти
захопити Пяторочку в Суджі.

ну не змогли, так би і сказав. ні треба брехати
30.10.2024 16:59 Відповісти
Вірно! Вона лише хотіла здати кацапні Запорізьку АЕС,що блискуче й здійснила в перший же день кацапстанського нападу!
30.10.2024 18:36 Відповісти
але таки прийдеться це зробити
30.10.2024 20:39 Відповісти
 
 