Україна ніколи не хотіла захопити Курську АЕС, - Зеленський

Україна ніколи не планувала захоплювати Курську атомну електростанцію і не зробила б цього, щоб не уподібнюватися Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.

Росія думає, що вони дуже сильні. Але якби ми хотіли зайняти їхню атомну станцію, ми могли зробити це. Але ми ніколи не хотіли цього, тому що ми розуміємо, що це означає, що ми будемо такими ж, як Росія. Ми не окупуємо їх критичну інфраструктуру, як вони зробили із Запорізької АЕС", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що операція в Курській області була відповіддю на російські атаки на півночі України, коли Росія атакувала Харківську область та публічно заявляла про наміри створити "буферну зону" в Харківській області.

"Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійну зброю, вони (росіяни - ред.) руйнують нас зі своєї території та хочуть зробити буферну зону на півночі, ми, звичайно, пішли на Курськ. Щоб створити буферну зону і не дати їм руйнувати лікарні, садочки, школи в центрі північного регіону, місті Суми", - сказав Зеленський.

Він додав, що вторгнення до Курської області та захоплення певної території змусило Росію перекинути частину сил із Харківського напрямку та сходу України. Але цього ще недостатньо, щоб зупинити просування Росії.

