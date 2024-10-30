РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5949 посетителей онлайн
Новости Война
2 807 35

Украина никогда не хотела захватить Курскую АЭС, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Украина никогда не планировала захватывать Курскую атомную электростанцию и не сделала бы этого, чтобы не уподобляться России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью представителям СМИ стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.

Россия думает, что они очень сильны. Но если бы мы хотели занять их атомную станцию, мы могли сделать это. Но мы никогда не хотели этого, потому что мы понимаем, что это означает, что мы будем такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они сделали с Запорожской АЭС", - сказал глава государства.

Президент отметил, что операция в Курской области была ответом на российские атаки на севере Украины, когда Россия атаковала Харьковскую область и публично заявляла о намерениях создать "буферную зону" в Харьковской области.

Читайте также: Украина надеется на поддержку Европы, если помощь от США уменьшится, - Зеленский

"Когда мы поняли, что никто не даст нам дальнобойное оружие, они (россияне - ред.) разрушают нас со своей территории и хотят сделать буферную зону на севере, мы, конечно, пошли на Курск. Чтобы создать буферную зону и не дать им разрушать больницы, садики, школы в центре северного региона, городе Сумы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что вторжение в Курскую область и захват определенной территории заставило Россию перебросить часть сил с Харьковского направления и востока Украины. Но этого еще недостаточно, чтобы остановить продвижение России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прокомментировал "скорые шаги Трампа" к миру в Украине: Россия должна заплатить за агрессию

Автор: 

АЭС (552) Зеленский Владимир (21993) Курск (1187)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
А треба було захопити та зупинити,як кацапи запоріжську.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:14 Ответить
+9
щось забагато сьогодні цитат від віслюка,моя система травлення може постраждати
показать весь комментарий
30.10.2024 15:16 Ответить
+7
ну и дурость. С орками надо общаться жестко.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну и дурость. С орками надо общаться жестко.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:12 Ответить
Ой-вей Вова! Мы все верим 😂
показать весь комментарий
30.10.2024 15:14 Ответить
А треба було захопити та зупинити,як кацапи запоріжську.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:14 Ответить
не остановить, а электрику пустить в Украину
показать весь комментарий
30.10.2024 16:21 Ответить
Это очень сложно как минимум нужна ЛЭП + синхрониэация, относительно проще остановить, что тоже проблематично, но порезать ихниеЛЭП вполне возможно частично
показать весь комментарий
30.10.2024 17:33 Ответить
почему сложно, если мы раньше были единым целым в энергетике в частности
показать весь комментарий
30.10.2024 17:51 Ответить
чому? хочеш комусь сподобатись? - марно, їм *****...
показать весь комментарий
30.10.2024 15:15 Ответить
щось забагато сьогодні цитат від віслюка,моя система травлення може постраждати
показать весь комментарий
30.10.2024 15:16 Ответить
По Сумах і Харкову як летіло так і летить. Яка нах буферна зона?
показать весь комментарий
30.10.2024 15:16 Ответить
Після початку курської авантюри летіти стало набагато більше
показать весь комментарий
30.10.2024 17:37 Ответить
Брешешь, не як собака,(щоб не ображати собак)
показать весь комментарий
30.10.2024 17:39 Ответить
А ти спитай у сумчан і вони тобі скажуть ,хто бреше.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:44 Ответить
Какая буферная зона в Сумах и Харькове?. Ты хоть знаеш, что это такое? Где курск и где Харьков. Посмотри наа карту, если не знаешь географии. Или так просто п@пи...здеть
показать весь комментарий
30.10.2024 17:37 Ответить
А чего это у тебя пердак взорвало? Ты статью хоть читал? Кто и что об этом говорил? Или так просто попи#деть. Чучело..
показать весь комментарий
30.10.2024 18:21 Ответить
І знову він...
******, фігаро...
показать весь комментарий
30.10.2024 15:17 Ответить
Звісно, що не хотіло. Просто так вийшло.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:17 Ответить
Слухай Зельоних, і розумій навпаки. Раз говорить, то мріяв. Єрмак теж всюди розказує, що вони не хочуть заморозки. Але готують вибори на наступний рік. А як це без заморозки? Опублікують решта секретних пунктів плану Зеленского, і пуйло втече?
показать весь комментарий
30.10.2024 15:19 Ответить
нас примусили, нам нема куди подітися
показать весь комментарий
30.10.2024 15:23 Ответить
тому що ми розуміємо, що це означає, що ми будемо такими ж

Зеленое ты одаробало, мы еще хуже должны быть чем они, что бы победить их.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:35 Ответить
Вже не має значення що вона хотіла.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:36 Ответить
Ти довів з своєю курською операцією для свого піару ,що ми втрачаємо Донбас за остані три місяці ми втратили п'ять промислових міст і понад двадцять сіл ,а як би ті сили були задіяні на покровському напрямку чи булоб таке стрімке просувапня ворога ? не думаю
показать весь комментарий
30.10.2024 15:42 Ответить
Единственно правильное его решение за все время - это как раз Курск. А почему, в том числе, мы терпим общее поражение, так почитай рядом
Чому Сирський не здатний втримати фронт? Джерело:
Статья большая, но того стоит. Возразить нечего
Шото "к2ацапским миром" запахло
показать весь комментарий
30.10.2024 17:44 Ответить
Талановитий комік.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:52 Ответить
Ну и зря. Значит ***** незачем волноваться и забирать войска с Украины для защиты КуНР. А вот ***** наши АЕС захватил и теперь у него есть козыри а у нас нету
показать весь комментарий
30.10.2024 15:57 Ответить
Белое движение вот так играло в агнцев божьих и доигралось. Нельзя быть слишком хорошим. В этом мире полно людоедов. Добро долго думает и получает много ударов прежде чем начинает шевелиться а карма часто растянута во времени.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:59 Ответить
Так, бабушек покормить...
показать весь комментарий
30.10.2024 16:11 Ответить
а зачем тогда это всё? На обмен бы захватили и война бы закончилась. А так что менять? Разве что путлер сам поймёт свою дурость и уйдёт. Но врядли - только обмен.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:32 Ответить
Вчера уже прошла инфа по многим сми, что рф рекорд установила за октябрь текущего года, за всю эту войну. За один месяц отжала наших 470 кв км. И прут дальше. А когда армия в наступлении, уговаривать садится за стол переговоров абсолютно глупо. Так не бывает, потому что не было такого.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:14 Ответить
И тут она прошла.
Чому Сирський не здатний втримати фронт? Джерело:
Статья большая, но того стоит. Возразить нечего
показать весь комментарий
30.10.2024 17:46 Ответить
Та спасибо, пробежал глазами. Я Бутусова заметил и на тв и в сми ещё лет 13 назад запросто. Даже не знал что Цензор, это его в начале. Отчёт конечно полноценный. Одно херово---времени уже нет на крепкие перестановки и реформы в армии. Поздно. Враг прёт. Только вот по Харькову уже суток 4 как канонада не смолкает совсем. Особенно с северо-запада области. Не охота печатать дальше что будет вдруг.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:07 Ответить
захопити Пяторочку в Суджі.

ну не змогли, так би і сказав. ні треба брехати
показать весь комментарий
30.10.2024 16:59 Ответить
Вірно! Вона лише хотіла здати кацапні Запорізьку АЕС,що блискуче й здійснила в перший же день кацапстанського нападу!
показать весь комментарий
30.10.2024 18:36 Ответить
але таки прийдеться це зробити
показать весь комментарий
30.10.2024 20:39 Ответить
 
 