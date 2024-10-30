Украина никогда не хотела захватить Курскую АЭС, - Зеленский

Украина никогда не планировала захватывать Курскую атомную электростанцию и не сделала бы этого, чтобы не уподобляться России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Россия думает, что они очень сильны. Но если бы мы хотели занять их атомную станцию, мы могли сделать это. Но мы никогда не хотели этого, потому что мы понимаем, что это означает, что мы будем такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они сделали с Запорожской АЭС", - сказал глава государства.

Президент отметил, что операция в Курской области была ответом на российские атаки на севере Украины, когда Россия атаковала Харьковскую область и публично заявляла о намерениях создать "буферную зону" в Харьковской области.

"Когда мы поняли, что никто не даст нам дальнобойное оружие, они (россияне - ред.) разрушают нас со своей территории и хотят сделать буферную зону на севере, мы, конечно, пошли на Курск. Чтобы создать буферную зону и не дать им разрушать больницы, садики, школы в центре северного региона, городе Сумы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что вторжение в Курскую область и захват определенной территории заставило Россию перебросить часть сил с Харьковского направления и востока Украины. Но этого еще недостаточно, чтобы остановить продвижение России.

