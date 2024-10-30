Зеленский прокомментировал "быстрые шаги Трампа" к миру в Украине: Россия должна заплатить за агрессию

Украина не против быстрых шагов, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп для окончания войны в Украине. Но Россия должна заплатить за агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Что сказал Зеленский о "быстрых шагах" Трампа

Президент Украины прокомментировал "быстрые мирные шаги", которые Трамп планирует сделать в случае победы на президентских выборах.

"Я не уверен, что политика будет в корне меняться. Я имею в виду, что даже если есть люди (речь идет о Трампе, - ред.), которые выигрывают и которые видят какие-то соглашения, быстрые сделки, быстрые шаги и т.д., то мы также на стороне быстрого мирного решения. Но не только мы должны за это платить", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что агрессор - не Украина, а Россия, и она должна заплатить за это.

По словам главы государства, он будет счастлив, если у Киева и Вашингтона будет общая философия и общий взгляд.

"Если нет, то просто хочу напомнить, что Европа большая, намного больше России. Я имею в виду и по экономике, и по вооружению, по военному сегменту - очень сильная. Поэтому план заключается в том, чтобы не проиграть с не такой большой поддержкой со стороны США или если поддержка уменьшится. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на себя, на единство в Европе, на общественное мнение американского народа", - рассказал Зеленский.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что будет пытаться положить конец войне в Украине как избранный президент США.