Зеленский прокомментировал "быстрые шаги Трампа" к миру в Украине: Россия должна заплатить за агрессию

Швидкі кроки Трампа

Украина не против быстрых шагов, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп для окончания войны в Украине. Но Россия должна заплатить за агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Что сказал Зеленский о "быстрых шагах" Трампа

Президент Украины прокомментировал "быстрые мирные шаги", которые Трамп планирует сделать в случае победы на президентских выборах.

"Я не уверен, что политика будет в корне меняться. Я имею в виду, что даже если есть люди (речь идет о Трампе, - ред.), которые выигрывают и которые видят какие-то соглашения, быстрые сделки, быстрые шаги и т.д., то мы также на стороне быстрого мирного решения. Но не только мы должны за это платить", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что агрессор - не Украина, а Россия, и она должна заплатить за это.

По словам главы государства, он будет счастлив, если у Киева и Вашингтона будет общая философия и общий взгляд.

Также читайте: План Трампа предусматривает заморозку войны, экономическое давление на Путина и невступление Украины в НАТО, - FT

"Если нет, то просто хочу напомнить, что Европа большая, намного больше России. Я имею в виду и по экономике, и по вооружению, по военному сегменту - очень сильная. Поэтому план заключается в том, чтобы не проиграть с не такой большой поддержкой со стороны США или если поддержка уменьшится. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на себя, на единство в Европе, на общественное мнение американского народа", - рассказал Зеленский.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что будет пытаться положить конец войне в Украине как избранный президент США.

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) Трамп Дональд (6654)
+3
а я то думал что путин на нас напал
30.10.2024 15:27 Ответить
+2
"Зе", швидкі кроки Трампа до "миру в Україні", це увімкнутий зворотній відлік тобі як президенту, "діячу", популісту, шахраю, баризі і "політику. Це нагадування, що вже час готувати ....!!!
30.10.2024 15:07 Ответить
+2
зеленський має заплатити ціну в першу чергу, як людина, що спровокувала цю війну, і зробила все, щоб ми її програли
30.10.2024 15:23 Ответить
30.10.2024 15:04 Ответить
30.10.2024 15:07 Ответить
30.10.2024 15:09 Ответить
Дурачек ты и больше ничего. Идея Трампа именно в том и заключается, что за все заплатит Украина и своей землей и своими людьми и своей независимостью. Тоесть полная капитуляция. А вот с Сосией Трамп собирается расширять сотрудничество.
30.10.2024 15:10 Ответить
30.10.2024 15:23 Ответить
30.10.2024 15:27 Ответить
Б -це шо
30.10.2024 15:28 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/30/7482129/ Зеленський: Ми могли б захопити російську АЕС, але ніколи цього не хотіли
30.10.2024 15:29 Ответить
30.10.2024 15:36 Ответить
Метається зелений голохвастік, не знає до кого притулитися, чи до Камали з Байденом чи до Трампа.. Це доля всіх некомпетентних ї несамостійних деятелей, яким завжди потрібен хтось, хто виконує за нього його роботу, хоча на словах таки псевдополітикі майже боги, але ж хвилює їх тільки особиста безпека й комфорт.
30.10.2024 17:29 Ответить
 
 