Зеленський прокоментував "швидкі кроки Трампа" до миру в Україні: Росія має заплатити за агресію

Швидкі кроки Трампа

Україна не проти швидких кроків, які пропонує кандидат в президенти США Дональд Трамп для закінчення війни в Україні. Але Росія повинна заплатити за агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Що сказав Зеленський про "швидкі кроки" Трампа

Президент України прокоментував "швидкі мирні кроки", які Трамп планує зробити у разі перемоги на президентських виборах.

"Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди (йдеться про Трампа, – ред.), які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це платити", – зауважив Зеленський.

Він нагадав, що агресор – не Україна, а Росія, і вона має заплатити за це.

За словами глави держави, він буде щасливий, якщо у Києва та Вашингтона буде спільна філософія і спільний погляд.

Трамп заявив, що погрожував Путіну "вдарити посеред Москви" у разі вторгнення в Україну

"Якщо ні, то просто хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, за військовим сегментом – дуже сильна. Тому план полягає в тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку США або якщо підтримка зменшиться. Тому, звичайно, ми розраховуємо на себе, на єдність у Європі, на громадську думку американського народу", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що намагатиметься покласти край війні в Україні як обраний президент США.

+3
а я то думал что путин на нас напал
показати весь коментар
30.10.2024 15:27 Відповісти
+2
"Зе", швидкі кроки Трампа до "миру в Україні", це увімкнутий зворотній відлік тобі як президенту, "діячу", популісту, шахраю, баризі і "політику. Це нагадування, що вже час готувати ....!!!
показати весь коментар
30.10.2024 15:07 Відповісти
+2
зеленський має заплатити ціну в першу чергу, як людина, що спровокувала цю війну, і зробила все, щоб ми її програли
показати весь коментар
30.10.2024 15:23 Відповісти
