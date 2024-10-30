Зеленський прокоментував "швидкі кроки Трампа" до миру в Україні: Росія має заплатити за агресію

Україна не проти швидких кроків, які пропонує кандидат в президенти США Дональд Трамп для закінчення війни в Україні. Але Росія повинна заплатити за агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Що сказав Зеленський про "швидкі кроки" Трампа

Президент України прокоментував "швидкі мирні кроки", які Трамп планує зробити у разі перемоги на президентських виборах.

"Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди (йдеться про Трампа, – ред.), які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це платити", – зауважив Зеленський.

Він нагадав, що агресор – не Україна, а Росія, і вона має заплатити за це.

За словами глави держави, він буде щасливий, якщо у Києва та Вашингтона буде спільна філософія і спільний погляд.

"Якщо ні, то просто хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, за військовим сегментом – дуже сильна. Тому план полягає в тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку США або якщо підтримка зменшиться. Тому, звичайно, ми розраховуємо на себе, на єдність у Європі, на громадську думку американського народу", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що намагатиметься покласти край війні в Україні як обраний президент США.