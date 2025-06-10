США наступного року скоротять бюджет для закупівлі озброєнь для України, – глава Пентагону

США в 2026 році збираються скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України.

Про це заявив глава Міністерства оборони США Піт Гегсет на слуханні в Палаті представників Конгресу США, відповідаючи на запитання конгресменів щодо майбутніх поставок озброєнь в Україну, передає Інтерфакс-Україна.

"У бюджеті є скорочення на це", – сказав Гегсет.

За його словами, "нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт зовсім інакше".

"Ми вважаємо, що мирна угода через переговори – найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі", – повідомив глава Пентагону.

Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить 5 млрд євро на військову допомогу Україні, частину коштів спрямують на закупівлю далекобійних озброєнь українського виробництва.

Перед тим Рада ЄС затвердила оборонний фонд SAFE на 150 млрд євро, до якого Україна зможе долучитися на рівних умовах.

Згодом стало відомо, що Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.