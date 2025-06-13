Підготовка до зими: Україна домовилась удвічі збільшити потужності для імпорту газу з Польщі

"Оператор ГТС України" та оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System домовилися подвоїти гарантовану потужність для транспортування газу до України з 1 липня 2025 року.

Частина додаткової потужності буде доступна вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня, повідомляє пресслужба "Оператора ГТС".

Домовленість дозволить тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної спроможності в напрямку України з приблизно 6 млн кубометрів на добу (за 0°C, приблизно 6,4 млн кубометрів за 20 °C) до приблизно 11,5 млн кубометрів (за 0°C, близько 12,4 млн кубометрів за 20 °C).

"Для забезпечення стабільної потужності на більш постійній основі, Gaz System проводить реконструкцію ГВС "Германовичі", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у травні "Оператор ГТС України" та оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System продовжили угоду про гарантовані потужності для транспортування газу з Польщі до України до жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.